Son Dakika | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Dorukhan Toköz'de yeni gelişme! Fikret Orman gerçeği...

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ile sözleşme restleşmesi sürüyor. Sezon sonunda Siyah-Beyazlılar ile sözleşmesi sona erecek oyuncunun yeni sözleşmeye henüz imza atmamasının nedeni ortaya çıktı. Dorukhan'ın henüz Kartal'a imza atmamasının nedeni eski Başkan Fikret Orman'dan aldığı söz.

Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, Dorukhan Toköz'e yeni sözleşme için yıllık 1.5 milyon Euro maaş garantisi verdi. Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ise bu rakama çıkmadı ve görüşmeler bu yüzden tıkandı.

BU RAKAMA ÇIKILACAK MI?

Söz konusu haberde Dorukhan Toközü'ün 1.5 milyon Euro'da direttiği kaydedildi ve devre arasında tarafların bir kez daha masaya oturacağı belirtildi. Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bu rakama çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.

Yıldız oyuncuyu Avrupa kulüplerinin yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray da kadrosunda görmek istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Dorukhan Toköz'ün devre arasında son kararını vermesi bekleniyor.

KAFALARI KARIŞTIRAN HAREKET

Beşiktaş'la 2021'de sözleşmesi sona erecek olan ancak yeni mukavele için henüz anlaşma sağlanamayan Dorukhan Toköz'den dikkat çeken bir sosyal medya hamlesi geldi. Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği milli orta saha, sosyal medya hesabından Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi yaptığı "+3 haftaya da inşallah" paylaşımını önce kaldırdı.

Daha sonra bu paylaşımın geri geldiği görülürken Dorukhan'ın sosyal medya hesabındaki bu değişim kafaları karıştırdı. Beşiktaş'la anlaşamaması durumunda ocak ayından itibaren transfer görüşmeleri yapabilme hakkına sahip olacak Dorukhan'ın Instagram hesabındaki bu değişim dikkat çekti.

Geçen sezon ağır bir sakatlık yaşayan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 14 maça çıkarken 1 asist yapma başarısı gösterdi.

BAŞKAN AHMET NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ?

"Dorukhan ile görüşmelerimiz devam ediyor. Her iki taraf da imzaları atmadan belli olmaz ama bana göre %90 bitti. Olumlu şekilde bitti. İmzalar atıldığında açıklarız. Dorukhan'ın bize farklı davranıp gitmek istemediğini gösterdiğini sanmıyorum. Tavırlar ve görüşmeler çok olumlu. Sadece bunları kağıda döküp imzalamak kaldı."

DORUKHAN NE DEMİŞTİ?

İsmi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan milli futbolcu 66. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreninde DHA'ya konuşmuştu. Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz, siyah beyazlı kulüpte mutlu olduğunu söylemişti. Dorukhan Toköz, "Transferim söz konusu değil şu anda. Daha sözleşmem de var, burada da mutuyum ve devam ediyoruz" şeklinde konuşmuştu.

MENAJERİ AHMET BULUT NE DEMİŞTİ?

Sarı-lacivertlilerin, yaz transfer döneminde 24 yaşındaki orta saha için Beşiktaş ile görüşmelerde bulunduğu ve 2 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edilirken, yeni sezonda sportif direktör olacağı bilinen Emre Belözoğlu'nun ise Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet Bulut ile görüştüğü ileri sürülmüştü.

Başarılı futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, Dorukhan Toköz'ün Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimaline ilişkin o dönem Spor Arena'ya özel açıklamalarda bulunmuştu. Transfer iddialarını yalanlayan Ahmet Bulut, "Dorukhan konusunda Fenerbahçe ile ilgili bir gelişme yok, Dorukhan’ın Beşiktaş ile 1 yıl daha kontratı var çıkan haberlerin aslı yok." ifadelerini kullanmıştı.