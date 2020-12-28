Son Dakika | Avrupa bunu konuşuyor! Sumudica ve Gaziantep FK...

Gaziantep FK son dönemde gösterdiği performans ile Süper Lig'de zirveye ortak oldu. Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK, 27 puanla 3.sıraya yükselirken pandemi nedeniyle liglere ara verildikten sonra gösterdiği performans ile Avrupa'da da ön plana çıktı.

Gaziantep FK, Süper Lig'de son 22 maçta sadece 1 kez kaybetti ve bu alanda Milan, Atletico Madrid ve Bayern Münih gibi takımların arasına adını yazdırdı. Gaziantep FK, son 22 haftada sadece Galatasaray'a 2020-21 sezonu ilk haftasında 3-1 yenilmişti.

LİGLER YARIDA KALDI

Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de pandemi nedeniyle 2020 yılı Mart ayı içinde maçlar yapılmış ardından tüm büyük ligler durmuştu. Uzun süre bekleyen adeta sezona yeniden hazırlanan takımlar, 2020 yılı Mayıs sonu - Haziran başı gibi kalan maçlarını tamamlayıp 2019-2020 sezonunun bitirmişti. İşte bu dönemde günümüze halen koronavirüs pandemisinin gölgesinde, büyük ölçüde seyircisiz ve eksiklerle oynanan liglerde 4 takım öne çıktı.

TEK YENİLGİSİZ TAKIM MILAN

İtalya Serie A'da Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun görev yaptığı Milan, bahsedilen Nisan 2020-Aralık 2020 arasında ligde hiç maç kaybetmedi. Serie A'da son 26 maçında 19 kez kazanan 7 kez berabere kalan Milan zirvede yer aldı.

BİR KEZ YENİLDİLER

Şampiyonlar Ligi şampiyonu da olan Bayern Münih ise 22 maçta 18 galibiyet 3 beraberlik 1 yenilgi ile bu dönemi kapattı. La Liga'dan Atletico Madrid, 24 maçta 17 galibiyet 6 beraberlik 1 yenilgi alırken Süper Lig'den Gaziantep FK son 22 maçta 10 galibiyet 11 beraberlik 1 yenilgi ile adını bu takımlar arasına yazdırdı. Fransa'da ise 2019-20 sezonu tamamlanamadı ve Lyon ile Lille bu sezonu tek yenilgi ile geçti.

AVRUPA DEVLERİNİ SOLLADI

Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK, böylece Avrupa'nın önde gelen takımlarını geçti. Bu dönemde Liverpool, Real Madrid, Manchester United gibi ekipler ligde 3'er kez kaybederken Barcelona ve Juventus 5'er kez mağlup oldu.

SÜPER LİG DEVLERİNİ SOLLADI

Nisan 2020-Aralık 2020 arasında Süper Lig'de Beşiktaş 6 kez, Fenerbahçe ve Galatasaray ise 7'şer kaybetti ve pandeminden en çok etkilenen takımlar arasında yer aldı (Fanatik)