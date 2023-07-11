×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Fenerbahçe, Umut Nayir'i açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Umut Nayir#Transfer
Son dakika: Fenerbahçe, Umut Nayiri açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 20:27

Fenerbahçe, milli golcü Umut Nayir'in transfer edildiğini resmen duyurdu.

Haberin Devamı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Ümraniyespor'da forma giyen milli golcü Umut Nayir'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Milli oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanırken sarı lacivertlilerin dördüncü transferi oldu.

Gözden KaçmasınArda Güler ile Galatasaraylı oyuncu arasında aşk yaşandığı iddiasıArda Güler ile Galatasaraylı oyuncu arasında aşk yaşandığı iddiasıHaberi görüntüle

Ümraniyespor'da geride kalan sezon çıktığı 31 maçta 17 gol atıp 3 de asist yapan Umut Nayir, Süper Lig'de bu sezona kadar attığı gol sayısını (16) tek sezonda geçmiş oldu.

DZEKO, BATSHUAYI, JOAO PEDRO, SERDAR DURSUN İLE REKABET EDECEK

Fenerbahçe'nin santrfor rotasyonuna girecek olan Umut Nayir; mevcut kadroda Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Joao Pedro ve Serdar Dursun ile forma rekabeti verecek.

Son dakika: Fenerbahçe, Umut Nayiri açıkladı

Haberin Devamı

"MUTLU VE GURURLUYUM"

Beklentilerin üstesinden gelmek için elinden geleni yapacağını kaydeden Umut Nayir, "Mutlu ve gururluyum. Heyecanlıyım da aynı zamanda. Koca bir aile, büyük sorumluluklar... Hepsine hazırım. Beklentilerin üstesinden gelmek için sonuna kadar mücadele edeceğim." dedi.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Kulübümüz, golcü futbolcu Umut Nayir’i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco yer aldı.

Umut Nayir’e ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Umut Nayir#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

Dünyada yaygınlaşan yaşlanma karşıtı trendler gerçekten işe yarıyor mu Kızılötesi ışık terapisi, aralıklı oruç, soğuğa maruz kalma, gıda takviyeleri…

Dünyada yaygınlaşan yaşlanma karşıtı trendler gerçekten işe yarıyor mu? Kızılötesi ışık terapisi, aralıklı oruç, soğuğa maruz kalma, gıda takviyeleri…

#Sağlık
Önce babasının sonra kızının hayatını kurtardı ‘Böbreğimi vermiş olabilirim ama kalbim büyüdü…’

Önce babasının sonra kızının hayatını kurtardı! ‘Böbreğimi vermiş olabilirim ama kalbim büyüdü…’

#Böbrek Nakli
Dünya üzerinde bir örneği daha yok... Bu göl insanlığın kara kutusu

Dünya üzerinde bir örneği daha yok... Bu göl insanlığın kara kutusu

#Crawford Gölü