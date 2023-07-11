Son dakika: Fenerbahçe, Umut Nayir'i açıkladı

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Ümraniyespor'da forma giyen milli golcü Umut Nayir'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Milli oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanırken sarı lacivertlilerin dördüncü transferi oldu.

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Ümraniyespor'da geride kalan sezon çıktığı 31 maçta 17 gol atıp 3 de asist yapan Umut Nayir, Süper Lig'de bu sezona kadar attığı gol sayısını (16) tek sezonda geçmiş oldu.

DZEKO, BATSHUAYI, JOAO PEDRO, SERDAR DURSUN İLE REKABET EDECEK

Fenerbahçe'nin santrfor rotasyonuna girecek olan Umut Nayir; mevcut kadroda Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Joao Pedro ve Serdar Dursun ile forma rekabeti verecek.

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"MUTLU VE GURURLUYUM"

Beklentilerin üstesinden gelmek için elinden geleni yapacağını kaydeden Umut Nayir, "Mutlu ve gururluyum. Heyecanlıyım da aynı zamanda. Koca bir aile, büyük sorumluluklar... Hepsine hazırım. Beklentilerin üstesinden gelmek için sonuna kadar mücadele edeceğim." dedi.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Kulübümüz, golcü futbolcu Umut Nayir’i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco yer aldı.

Umut Nayir’e ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."