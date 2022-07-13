Son dakika: Fenerbahçe, Tiago Çukur'un ardından Joshua King'in transferini de açıkladı

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Fenerbahçe, sağlık kontrollerinden geçirmek ve görüşmeleri sürdürmek için İstanbul'a getirdiği Norveçli Joshua King'in transferini bitirdi.

Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzalanırken sarı lacivertlilerden transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Norveçli futbolcu Joshua King’i 2 yıllığına kadrosuna kattı. Joshua King 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Sarı Lacivertli formayı terletecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Joshua King’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

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Dün akşam Havalimanında yaptığı açıklamada İstanbul’da olduğu için duyduğu mutluluğu dile getiren King, "Açıkçası buraya gelmek güzel. Yarın bir konuşma gerçekleştireceğiz. Umarım bazı şeyleri sonuca kavuştururuz. En son resmi olarak Futbol oynamamın üzerinden haftalar ve aylar geçti. Milli Takım maçları vardı, o sürecin ardından çalışmalarımı sürdürdüm. Önümüzdeki süreci sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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"EN İYİ İKİ ARKADAŞIM ÇILGIN BİRER FENERBAHÇE TARAFTARI"

En iyi iki arkadaşının Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten 30 yaşındaki forvet, "En iyi iki arkadaşım sekiz yaşından beri çok çılgın birer Fenerbahçe taraftarı. 15 yaşından beri Fenerbahçe forması giymemi söylüyorlar. Nasıl söylenir bilemiyorum ama iyi yönden bakarsak biraz çılgınca geliyor. Umarım yarın her şey güzel olur" şeklinde konuştu.

GEÇEN SEZONU WATFORD'DA TAMAMLADI

Geçtiğimiz sezonu Watford'da geçiren King, 32 lig maçında görev alıp 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Norveç Milli Takımı formasını 62 defa giyen King, 20 gol buldu.

JOSHUA KİNG'İN KARİYERİ

Joshua King futbola Romsås IL, Valerenga ve Manchester United altyapılarında başladı. Tecrübeli golcü sırasıyla Preston, Borussia Mönchengladbach, Hull City, Blackburn, Bournemouth, Everton ve Watford formaları giydi.

Kariyeri boyunca toplam 366 maça çıkan King, 79 gol, 45 asistlik performansa imza attı.