Son dakika: Fenerbahçe, Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

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Transfere hız kesmeden devam eden sarı lacivertli ekip, Milli Takım'da da forma giyen Tiago Çukur ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki genç forvet Tiago Çukur ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Tiago Çukur’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.

TIAGO ÇUKUR KİMDİR?

Tiago Süer Barbaros Çukur, 30 Kasım 2002 tarihinde Hollanda'da doğdu. Bu sezon Watford U23 takımından kiralık olarak İngiliz kulübü Doncaster Rovers'a gönderilen 20 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sona erdi.

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Tiago Çukur, Ocak 2021'de Watford'a imza atmadan önce, 2020 yazında Feyenoord ve AZ Alkmaar genç takımlarından forma giydi. Watford U23 takımına transfer olan Tiago Çukur, Temmuz 2021'de Doncaster Rovers'a kiralık olarak gönderildi.

GELİŞİME AÇIK BİR GOLCÜ

Fenerbahçe'nin genç oyunculara yaptığı yatırımlar çerçevesinde renklerine bağladığı Hollanda doğumlu Tiago Çukur, Jorge Jesus’un ellerinde şekillenmeye aday bir pivot santrfor.

Zeeburgia ve Feyenoord altyapılarında futbola başlayan 19 yaşında 1.96 boyundaki Tiago, hızlı bir gelişim göstererek bu yıl A Milli Takım’a yükselmişti.

SAĞLAMDIR, TOPU SAKLAR

Tiago Çukur’un saygılı ve karakterli bir genç olduğunun altını çizen altyapı hocaları “Tiago hiç Türkçe bilmiyor ama Türkiye’yi çok seviyor. Boyu posu ile sahada heybetli bir görüntü çizerek dikkatleri çeker. Çabuk bir oyuncu değil, adam geçme ve sürat yeteneği yok ancak vücudu sağlam, stoperlere dayanarak oynar, topu iyi saklar, rakibe göstermez. Ceza sahası oyuncusu olduğu için sakladığı topla kaleye dönebilirse direkt vuruş yapabilir. Henüz Jesus’un istediği çift santrforda stoperlere baskı yapıp oyunu açmalarına engel olacak bir seviyede değil. Ama zamanla gelişecektir” dediler.