Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştığını açıkladı

Vitor Pereira'yla yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir isimle anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Adana Demirspor'la yapılan mücadele öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada Salı günü yurt dışına giderek bazı teknik adamlarla görüşeceğini söylemişti.

Ali Koç açıklamasında, "Testim negatife döndü. Bu durum görüşmeleri sekteye uğrattı. Nihayet görüşmeler için Salı günü birkaç ülkeye seyahatim başlayacak. Teknik direktörü belirlememiz 1-2 hafta daha sürebilir. Hayal ettiğimiz model için şimdi gelmesi gerekli ama bazı kalibredeki isimler sezon ortasında gelmek istemiyor. Haziran ayında çalışacağımız hocaya rehberlik edecek bir hoca modeli de olabilir. Kimsenin sorgulayamayacağı bir hoca planınız var ise bu ertesi gün gerçekleşmiyor. Görüştüğümüz bir hoca var ki maddiyattan önce sistem ve projeyi konuşmak istiyor." ifadelerini kullanmıştı.

SÜRPRİZ TERCİH: İSMAİL KARTAL

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe, sezon sonuna kadar eski teknik direktörü İsmail Kartal ile anlaşıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin açıklaması şöyle;



Bir önceki Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın takımımızdan ayrılması ile birlikte 2021-22 sezonunun kalan dönemi ve yeni sezon yapılanmamız kapsamında çalışmalarımıza derhal başlanmış, listemizde belirlediğimiz teknik direktör adayları ile görüşmelere ivedilikle başlanmıştır.

Bu çalışmalar süresince öncelikli tercihimiz, önümüzdeki sezonda takımımızı çalıştıracak Teknik Direktörümüzün, 2021-2022 sezonunun geri kalan kısmında da A Takımımızın başında yer almasıydı. İstişare süreçlerimiz devam ederken teknik direktör adaylarımız, sezon ortasında göreve başlamak yerine yeni sezon itibariyle başlamayı tercih ettiklerini bildirmişlerdir.

2022-2023 sezonunda takımımızın teknik direktörü olarak belirleyeceğimiz ismin; 2021-22 sezonunun kalan bölümü de dahil olmak üzere tüm dikkati ve çalışmalarını, yeni sezon kadro yapılanmamıza, uzun vadeli oluşturulacak futbol sistemimize, A takım-altyapı koordinasyonuna tam konsantrasyon ile yoğunlaşması hedeflenmektedir.

Bu konudaki açıklamalar da önümüzdeki dönemde yapılacaktır.

"ÖZVERİLİ YAKLAŞIMI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

İçerisinde bulunduğumuz sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 3 kulvarda da hedefleri yolunda mücadelesine devam eden Futbol A Takımımız için yarım sezonluk bir planlama yapılmıştır.

Bu geçiş döneminde camiamızın önemli değerlerinden biri olan, kulübümüze hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet etmiş İsmail Kartal ile temasa geçilmiştir.

2014-2015 sezonunda da Futbol Takımımızı yönetmiş olan İsmail Kartal, Fenerbahçe’nin kendisine ihtiyacı olduğu her anda kayıtsız ve şartsız göreve hazır olduğunu ifade etmiş, Kulübümüz sezonun geri kalan dönemi için İsmail Kartal ile anlaşma sağlamıştır.

Söz konusu Fenerbahçe olduğunda her zaman ve her şartta göreve hazır olduğunu vurgulayan, Fenerbahçe adına sorumluluk aldığı her an hatta Takımımızın canına kast edildiği en zor dönemde dahi Fenerbahçe aidiyeti ile yapabileceğinin en iyisini ortaya koyan, Fenerbahçemizin kıymetli bir değeri olan İsmail Kartal hocamıza, özverili yaklaşımı için teşekkürlerimizi ifade ediyoruz.

Hocamızın sorumluluk bilinci ile üstlendiği bu görevinde yönetimimiz, futbolcularımız ve camiamızla birbirimize destek olarak bir aile bilinciyle hareket edeceğimizi vurguluyor; taraftarlarımızın her zaman olduğu gibi takımımızın ve kulübümüzün yanında olacağına inanıyoruz.

ALİ KOÇ'UN HAYALİ LÖW

Avrupa'ya giden başkan Ali Koç, teknik adam ziyaretlerinde ilk durağın Joachim Löw olacağı tahmin edilirken, önceki gün yapılan basınla sohbetin satır başlıkları arasında Koç’un takımın başına getirmeyi en çok arzuladığı ismin Löw olduğu mesajı çıkarılmıştı.

Muhabirimiz Süleyman Arat'ın haberine göre Ali Koç, ‘Paradan puldan önce yapısal konuları konuşmak istiyor’ diyerek altını çizdiği ismin Löw olduğu tahmin edilirken, ilk durağının bu isim olması kuvvetle muhtemel.

B PLANI BILIC VE JESUS

Ali Koç’un konuşmasının içinden ‘Bu işler zoom la telefonla bitecek işler değil’ demesi de karantina döneminde Löw’le telefona görüşüldüğü ancak ikna edilemediği şeklinde anlaşılırken Koç’un yüz üze görüşmede de olumsuz cevap gelirse rotanın Slaven Bilic veya Jesus olması bekleniyor.

Bilic önceki gün Hırvatistan medyasına ‘ Fenerbahçe’yi reddetmek çok zor’ açıklaması ünlü hocanı imzaya istekli olduğu ve hemen göreve gelmeye hazır olduğu izlenimini vermişti.