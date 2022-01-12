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Son dakika haberi: Fenerbahçe'de hoca seferi başlıyor! Favori Joachim Löw, sürpriz Jorge Jesus

#Fenerbahçe#Ali Koç#Löw
Son dakika haberi: Fenerbahçede hoca seferi başlıyor Favori Joachim Löw, sürpriz Jorge Jesus
Süleyman Arat

F.Bahçe Başkanı Koç, adaylarla görüşmek üzere Avrupa’ya gidecek. Teknik direktör konusunda “Bu işler Zoom’la telefonla bitecek işler değil” diyen sarı lacivertlilerin başkanının ilk durağının Almanya ile büyük başarılara imza atan Joachim Löw olması bekleniyor.

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Adana Demirspor’a evinde 2-1 yenilip zirvenin 17 puan gerisine düşen F.Bahçe’de Zeki Murat Göle’nin görevini tamamlayarak asli işine dönmesi nedeniyle Kanarya’da arayışlar hızlandı. Başkan Ali Koç’un bugün bu konuyla ilgili yurt dışına gideceği öğrenildi. 

Koç’un teknik adam ziyaretlerinde ilk durağın Joachim Löw olacağı iddia edildi. Önceki gün basınla sohbetinde Başkan Ali Koç’un, “Para puldan önce yapısal konuları konuşmak istiyor” diyerek altını çizdiği ismin Löw olduğu tahmin ediliyor. Ali Koç’un konuşmasında “Bu işler Zoom’la telefonla bitecek işler değil” demesi de karantina döneminde Löw’le telefonda görüşüldüğü ancak ikna edilemediği şeklinde yorumlandı.

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SATIR ARASINDAKİ İPUÇLARI 

Eğer Löw ile görüşmelerde yine olumsuz yanıt alınırsa sonraki rotanın Slaven Bilic olması bekleniyor. Bilic önceki gün Hırvatistan medyasına “Fenerbahçe gibi bir kulüp sizi istediğinde reddetmesi zordur” şeklindeki açıklama yaparken bu da 53 yaşındaki çalıştırıcının imzaya yakın olduğu şeklinde yorumlanmıştı. Ali Koç’un, Slaven Bilic dışında dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus’la da görüşmesi bekleniyor.

 

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Löw

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