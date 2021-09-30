Son Dakika: Fenerbahçe-Olympiakos maçında taraftardan büyük isyan! 2 isim tepki gördü ve...

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Olympiakos'u konuk eden Fenerbahçe ummadığı bir skorla karşılaşırken, sarı-lacivertli taraftar bazı futbolculara tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda iki değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Mergim Berisha'nın yerine Dimitris Pelkas'ı, Muhammed Gümüşkaya'nın yerine ise Bright Osayi-Samuel'i ilk 11'de değerlendirdi.

Kalede yine Altay Bayındır'a görev veren Pereira, savunma üçlüsünü Filip Novak, Kim Min-jae ve Attila Szalai'den oluşturdu. Orta ikilide Luiz Gustavo-Mert Hakan Yandaş'ı bozmayan Portekizli çalıştırıcı, kanatlarda da Bright Osayi-Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'na şans verdi. Pereira'nın hücum hattında ise Diego Rossi, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Max Meyer, Mergim Berisha, Arda Aksoy, Muhammed Gümüşkaya, Miha Zajc, Fatih Şanlıtürk ve Arda Okan Kurtulan ise yedek soyundu.

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SKOR 3-0'A GELSE DE TARAFTARIN DESTEĞİ SÜRDÜ

Konuk ekip, dakikalar 68'i gösterirken skoru 3-0'a getirdi ancak sarı-lacivertli taraftarlar buna karşın takıma büyük destek verdi.

Skoru 3-0'a getiren golü rağmen taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takıma olan desteklerini gösterdiler.

MERT HAKAN'A TEPKİ

Fenerbahçe'ye büyük destek vermesine rağmen, başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş taraftarın tepkisiyle karşılaştı.

Masouras'ın skoru 3-0'a getirdiği golün ardından bazı pozisyonlarda pas hatası yapan Mert Hakan, taraftarın hışmına uğrayıp ıslıklandı.

Milli futbolcu 75. dakikada oyundan çıkarken tepkilerin dozu arttı. Mert Hakan Yandaş bu tepkilere alkışlayarak karşılık verdi.

LUIZ GUSTAVO'YA SOSYAL MEDYADA İSYAN

Öte yandan Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusu Luiz Gustavo da sosyal medyanın gündemindeydi.

Olympiakos'a karşı vasat bir performans sergileyen Brezilyalı futbolcuya taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi.

İşte Gustavo için yazılan mesajların bazıları;

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ALTAY BAYINDIR'I BAĞIRLARINA BASTILAR

Fenerbahçe taraftarı, milli kaleci Altay Bayındır'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Üstün bir performans sergileyen başarılı kaleciye 3-0'a rağmen büyük destek veren taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla desteklerini gösterdiler.