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Fenerbahçe 0-3 Olympiakos (Maçın özeti ve golleri)

#UEFA#Olympiakos#Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-3 Olympiakos (Maçın özeti ve golleri)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibine 3-0 mağlup oldu. Kadıköy'de goller Soares ve Masouras'tan geldi.

Fenerbahçe - Olympiakos maçından öne çıkan fotoğraflarFenerbahçe - Olympiakos maçından öne çıkan fotoğraflar
Fenerbahçe - Olympiakos maçından öne çıkan fotoğraflar

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Olympiakos'u ağırladı.

Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Yunan ekibi 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Soares ile öne geçen Olympiakos, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Sarı-lacivertliler, ikinci devrede Rossi ve Pelkas ile net fırsatları değerlendiremezken 62. dakikada Masouras skoru 2-0'a getirdi.

Son sözü de 68. dakikada Masouras söyledi ve Olympiakos sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Olympiakos 6 puanla liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 1 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta gitti.

6. dakikada Olympiakos öne geçti. Orta alanda Szalai'nin top kaybıyla ani atağa çıkan Masouras'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Soares'in kaleciyle karşı karşıya durumda aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

8. dakikada soldan çalımlarla ceza sahası içine giren Valencia'nın yerden yakın direğe şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.

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27. dakikada Pelkas'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Valencia'nın şutunda, top kalecide kaldı.

35. dakikada Masouras'ın sağdan ceza sahası içine yerden pasında topla buluşan Mohamed Camara'nın penaltı noktasından şutunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45 1. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rossi'nin vuruşunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Olympiakos'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

54. dakikada Gustavo'nun ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunda, top üstten auta gitti.

56. dakikada Szalai'nin savunma arkasına pasına hareketlenen Pelkas'ın ceza sahası içinde yaptığı tek vuruşta top kale direği içine çarparak çizgiye paralel diğer direk dibinden dışarı çıktı.

58. dakikada hızlı gelişen Olympiakos atağında ceza sahası sağ çaprazına topla giren Aguibou Camara'nın şutunda, kaleci Altay topu kornere çeldi.

63. dakikada Olympiakos farkı 2'ye çıkardı. Soldan topla ceza sahasına giren Soares, Novak'tan sıyrıldıktan sonra pasını ceza sahası içinde müsait durumda bulunan Aguibou Camara'ya çıkardı. Bu oyuncunun penaltı noktasından şutunda kaleci Altay topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında meşin yuvarlağı Masouras ağlara gönderdi: 0-2.

68. dakikada Olympiakos 3'üncü golü buldu. Sağdan gelişen atakta ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Aguibou Camara'nın şutunda kaleci Altay'dan dönen top, Masouras'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3.

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83. dakikada hızlı gelişen Olympiakos atağında topla buluşan Masouras'ın ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, Altay topu ayaklarıyla çıkardı.

Karşılaşma Olympiakos'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Kim, Novak, Osayi-Samuel, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Pelkas, Rossi, Valencia

Olympiakos: Vaclik, Masouras, Ba, Papasthathopoulos, Cisse, Reabciuk, A. Camara, M. Camara, Bouchalakis, Onyekuru, Soares.

 

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#UEFA#Olympiakos#Fenerbahçe