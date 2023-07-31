Son Dakika: Fenerbahçe Mert Müldür ve Miha Zajc'ı resmen açıkladı | Transfer Haberleri

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Mert Müldür ve Miha Zajc transferlerini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılandırmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımızda; 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüz ayrıca Milli Futbolcu Mert Müldür’ün kalıcı transferi konusunda İtalya’nın Sassuolo kulübü ve futbolcu ile de prensip anlaşmasına varmıştır. İki futbolcu transferlerini tamamlamak üzere İstanbul’a davet edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

YERLİ ROTASYONUNA ÖNEMLİ TAKVİYE



Sarı lacivertliler, Mert Müldür için İtalyan kulübü Sassoulo ile 3.5 milyon euro artı bonuslar karşılığında el sıkıştı. 24 yaşındaki oyuncu bu akşam saat 23.45'te İstanbul'da olacak.

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2019 yılında Rapid Wien'den Sassuolo'ya 4.7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Mert Müldür, 90 kez Sassuolu forması giyerken, takımına 2 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'de Mert Müldür transferi 8+3 kuralı nedeniyle çok daha önemli hale gelmişti. Ferdi Kadıoğlu'nun dışında direkt ilk 11'de oynayabilecek oyuncu arayışında olan sarı lacivertliler, milli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İSMAİL KARTAL'IN GÖZDESİ MIHA ZAJC

Teknik direktör İsmail Kartal'ın önceki döneminde kadroda sık sık kullandığı Miha Zajc ile olan görüşmeler ise bir hayli uzun sürdü. Ancak oyuncu ve temsilcisiyle yapılan görüşmelerde taraflar her konuda anlaşma sağlandı.

Kartal, Kanarya’nın başına yeniden geçtikten sonra kontratı sona eren Miha Zajc’le yeniden anlaşılması konusunda yönetimle bir görüşme yapmıştı. Sloven oyuncu kariyerine başka bir takımda devam etmeyi planlıyordu. Ancak Zajc, Kartal’ın gelişiyle fikir değiştirdi ve takımda kaldı.

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TÜRK ROTASYONU İÇİN BİR BAŞKA ADAY; CENGİZ ÜNDER

Fenerbahçe'de gündemde olan bir başka Türk oyuncu ise Cengiz Ünder. Bu transferde Marsilya, kapıyı 20 milyon eurodan açıyor. Sarı lacivertliler ise rakamı makul seviyeye getirme amacında.



