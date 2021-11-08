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Son Dakika: Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası çarpıcı Vitor Pereira iddiası! "Eriyor, şuursuz, görünen o ki..."

#Fenerbahçe#Kayserispor#Vitor Pereira

Süper Lig'de Yukatel Kayserispor ile sahasında 2-2 berabere kalarak galibiyet hasretini 4 maça yükselten Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düştü. Hürriyet Gazetesi yazarları Güntekin Onay ve Banu Yelkovan karşılaşmayı masayı yatırdı. Güntekin Onay'ın Vitor Pereira iddiası çok konuşulacak cinsten...

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Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, müsabakanın son bölümlerinde bulduğu 2 golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Mücadelenin 33. dakikasında İrfan Can Kahveci penaltı kaçırırken 39. dakikada Kolovetsios'un golüyle Kayserispor öne geçti. Konuk ekip, 61. dakikada Gavranovic'in kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

Sarı-lacivertliler, 85. dakikada Zajc ile farkı 2'ye çıkrırken skoru belirleyen gol 90+9. dakikada Mesut Özil'in penaltı golüyle geldi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin ligdeki galibiyet hasreti 4 maça yükseldi ve lider Trabzonspor'un da 10 puan gerisine düştü.

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Son Dakika: Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası çarpıcı Vitor Pereira iddiası Eriyor, şuursuz, görünen o ki...

SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

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Süper Lig tarihinde bugüne kadar üst üste dört mağlubiyet almayan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki olası rakiplerine göre nispeten daha kolay bir rakiple oynuyor gibi görünse de, psikolojik olarak hepsinden daha zorlu bir maça çıktı.

Hikmet Karaman geldikten sonra önce yükseliş, sonra duraklama dönemine giren Kayserispor, bir puanla geçtiği kendi zorlu dört haftasını, geçtiğimiz maç Karagümrük karşısında kazanarak sonlandırmış olsa da, en tehlikeli ayaklarından Mensah’tan yoksun olarak sahaya ne koyacağını belki kendisi bile kestiremiyordu.

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NE YAPTIĞINI BiLEMEDEN...

Maça Sosa ve Novak dışında Antwerp kadrosunu koruyarak çıktı Fenerbahçe. İrfan Can, Mert Hakan, Ferdi ve Nazım’lı orta sahayla tempolu ve enerjik girdiler maça. Takım koşuyor, basıyor ve kazanma arzusunu gösteriyordu ancak bu yüksek enerjinin pozisyon olarak karşılığı yoktu. Fenerbahçe, ne yaptığını tam olarak bilmeden, saha içinde takımı yöneten bir akıl olmadan oynuyor gibiydi.

Maçın Fenerbahçe adına kırılma anı kuşkusuz 32. dakikaydı. Cüneyt Çakır’ın VAR uyarısı sonrası çaldığı penaltı, İrfan Can’ın vuruşunda yan direkten geri geldi. Kendi evinde mağlup duruma düşmek yeteri kadar stresli bir durum değilmiş gibi, kaçan penaltıdan sadece dört dakika sonra Kayserispor, Kolovetsios’la öne geçti. İlk yarı bu skorla bitti.

Son Dakika: Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası çarpıcı Vitor Pereira iddiası Eriyor, şuursuz, görünen o ki...

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KAYSERi FIRSAT KOLLADI

İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle girdi Fenerbahçe... Pelkas, Novak, Serdar Dursun girdikten sonra da oyunda fazla değişen bir şey yoktu. Fenerbahçe, galibiyet için bastırmak zorunda iken Kayserispor’un yakalayacağı fırsatları değerlendirmek için fırsat kollayacağını biliyorduk. O fırsat, 61. dakikada geldi, Gavranovic’in skoru iki farka çıkaran golü, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından da alkışlarla karşılandı.

Fenerbahçe’de 69. dakikada Mesut Özil uzun bir aradan sonra sahaya girdi Sarı lacivertliler 85. dakikada Zajc’la umutlandı, uzatma dakikalarında kazanılan ikinci penaltıyla da beraberliği kurtardı. Her şeyin olduğu maçın sonrasında gelen skorun Fenerbahçe’de suları sakinleştirip sakinleştirmeyeceğini ise ilerleyen günlerde göreceğiz.

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GÜNTEKİN ONAY: FENERBAHÇE ERİYOR

Fenerbahçe’de, kadro tercihinden tamamen bağımsız olarak net bir hücum planı var mı? Yok... Varsa da kesinlikle sahaya yansımıyor. Rakip ceza alanı civarına gidince yapılan şuursuz ortalar veya orta alanda topu kazanıp geçiş hücumlarıyla gol bulmayı ümit eden bir Fenerbahçe...

DEMEK Ki iLK 11’LERiN YANLIŞ 

Sayın Vitor Pereira, madem hiçbir planın yok, bireysel becerilere bağlı doğaçlama bir futbol oynat. Mesut Özil, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş gibi isimlerle daha yaratıcı bir futbola dön.

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Takım savunması aksar, bu ismlerle gol yerim’ diye düşünüyorsan zaten bir şekilde kaleni gole kapatamıyorsun. En azından gol sorununu çöz. Evet, dün kaçan penaltı ve direkten dönen toplar var ama iç sahada Kayserispor karşısında o kadar da üretmek son derece normal. Konya’da 40’ıncı dakikada 3 oyuncu değiştiriyorsun, dün 45’te 3 oyuncu değiştiriyorsun, demek ki başlangıç planların ve 11’lerinde yanlışlık var.

Son Dakika: Fenerbahçe - Kayserispor maçı sonrası çarpıcı Vitor Pereira iddiası Eriyor, şuursuz, görünen o ki...

ASLA SEViNMESiNLER

Kayserispor Teknik direktörü Hikmet Karaman’ı da kutlamak lazım. Fenerbahçe’yi çok iyi analiz etmiş ve her şey planladığı gibi gitti. Ancak maç 2-0 iken Kemen’in kaçırdığı net fırsat dönüm noktası oldu.

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85’te Miha Zajc’ın golünden sonra da skoru korumak için içgüdüsel olarak iyice kapanan Kayserispor, VAR uyarısıyla gelen penaltıyla avuçlarının içindeki 3 puanı kaybetti.

Üst üste gelen 3 yenilginin ardından iç sahada alınan bu mucizevi 1 puan Fenerbahçe için sevindirici mi? Asla değil.

Değişmesi ve düzeltilmesi gereken çok şey var sarı lacivertlilerde ve görünen o ki Pereira bunu yapamayacak.

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#Fenerbahçe#Kayserispor#Vitor Pereira

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