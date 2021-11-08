Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe'de büyük isyan! Aziz Yıldırım sesleri...

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Fenerbahçe’nin Kayserispor karşısında beraberliği 90+9’da gelen penaltı ile kurtardığı karşılaşmada esnasında da maç sonu stat dışında da yönetime tepki vardı. Takımın UEFA Avrupa Ligi’nde Royal Antwerp’i güzel futbol ve net skorla yenmesinin ardından sarı lacivertliler Ülker Stadı’nı büyük ölçüde doldurarak takımlarına destek verdi.

Taraftarlar maç öncesinde oyuncuları tek tek tribüne çağırarak takımlarına destek verirken konuk takımın skoru 2-0’a getirmesinin ardından ise görüntü değişti.

Aziz Yıldırım lehine tezahürat

Kayserispor’un 61. dakikada Gavranoviç ile bulduğu 2. gol sonrası takımlarını alkışlarla protesto eden sarı lacivertliler, sarı kırmızılı ekibin bazı ataklarında “Üç, üç, üç” şeklinde tempo tuttu. Sonraki bölümde ise tribünlerin hedefinde sarı lacivertli yönetim vardı.

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son bölümünde ve maçtan sonra olmak üzere uzun süre “Yönetim istifa” şeklinde bağırdı. Ayrıca Fenerbahçeli taraftarlar maçın bitmesiyle eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.

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Koç daha önce ‘Taraftar haklı’ demişti

Hakemin son düdüğü çalmasının ardından ise tepkiler Ülker Stadı’nın dışına taştı. Stat otoparkının bulunduğu bölümün çıkış noktasında bir araya gelen yaklaşık 200 taraftar “Ali Koç buraya, hesap ver taraftara” şeklinde tezahüratlar yaptı.

Yine sahasında Alanyaspor maçının kaybedilmesinin ardından tribünlerin tepki gösterdiği başkan Ali Koç “Taraftar tepkisinde haklı. Tepki bu gecede kalmalı. Bu takım toparlanıp tepeye oynayacak skoru da futbolu da yapabilecek kapasitededir” demişti.