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Son Dakika: Fenerbahçe, Joao Pedro'nun ayrılığını resmen açıkladı!

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#Transfer#Fenerbahçe#Joao Pedro
Son Dakika: Fenerbahçe, Joao Pedronun ayrılığını resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 10:36

Fenerbahçe, Joao Pedro'nun Brezilya ekibi Gremio'ya transfer olduğunu açıkladı.

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Fenerbahçe, geçen sezon başında kadroya katılan Joao Pedro'nun takımdan ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertliler, golcü oyuncunun Brezilya ekibi Gremio'ya satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe formasıyla geçen sezon toplam 28 maça çıkan Pedro, 5 gol 1 asistlik performans sergiledi

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İşte Fenerbahçe'nin duyurusu;

Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Futbol A Takımımızda oyuncularımızdan Joao Pedro, satın alma opsiyonu ile birlikte Brezilya’nın Gremio Kulübüne kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz.

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#Transfer#Fenerbahçe#Joao Pedro

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