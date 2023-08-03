Son Dakika: Fenerbahçe, Joao Pedro'nun ayrılığını resmen açıkladı!

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Fenerbahçe, geçen sezon başında kadroya katılan Joao Pedro'nun takımdan ayrıldığını duyurdu.
Sarı-lacivertliler, golcü oyuncunun Brezilya ekibi Gremio'ya satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe formasıyla geçen sezon toplam 28 maça çıkan Pedro, 5 gol 1 asistlik performans sergiledi
İşte Fenerbahçe'nin duyurusu;
Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Futbol A Takımımızda oyuncularımızdan Joao Pedro, satın alma opsiyonu ile birlikte Brezilya’nın Gremio Kulübüne kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz.