Son dakika: Fenerbahçe, İsmail Kartal'ı resmen açıkladı! 1 yıllık sözleşme imzalandı

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Sezonu Jorge Jesus'un önderliğinde Türkiye Kupası zaferiyle tamamlayan Fenerbahçe, Portekizli hocayla yollarını ayırırken takımın başına üçüncü kez İsmail Kartal'ı getirdi.

1 YILLIK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal Hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır. İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor. Yuvana hoş geldin Fenerbahçe’nin neferi" denildi.

TARİHE GEÇTİ

Geçen sezon sonunda genel kurulda ayakta alkışlanan İsmail Kartal, gözyaşlarıyla ayrılırken üçüncü kez dönerek tarihe geçti.

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İsmail Kartal, 3. kez Fenerbahçe'nin başına gelmesinin ardından sarı lacivertli takımda üç farklı sezonda futbol takımını çalıştıran ilk isim oldu.

FENERBAHÇE İLE 5 KUPA

Fenerbahçe'de uzun süre görev alan İsmail Kartal, yardımcı antrenör olarak 2010-2011 ve 2013-2014 sezonlarında Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı.

Deneyimli teknik adam, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında ise sarı lacivertli takımla Türkiye Kupası'nı kazandı.

İsmail Kartal, teknik direktörlük döneminde ise Fenerbahçe ile 2014-2015 sezonunda Türkiye Süper Kupası'nı kazandı.

İSMAİL KARTAL'IN FENERBAHÇE KARNESİ

İsmail Kartal, 12 Ağustos 2014'te Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde Fenerbahçe ile sözleşme imzalarken sezonu Galatasaray'ın üç puan gerisinde ikinci tamamladı.

Fenerbahçe, İsmail Kartal'la o sezon çıktığı 46 resmi maçta 30 galibiyet elde etti. Fenerbahçe sezonu 10 beraberlik ve 6 da mağlubiyetle tamamladı.

2014/2015 SEZONU

46 Maç

30 Galibiyet

10 Beraberlik

6 Mağlubiyet

Attığı gol: 88

Yediği gol: 44

Maç başı puan ortalaması: 2.17

2021-2022 SEZONU

İsmail Kartal son olarak 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Fenerbahçe'de görev aldı. Sarı-lacivertlilerde 1.95 puan ortalaması yakalayan deneyimli teknik adam sezon sonunda veda etti.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

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Fenerbahçe altyapısında çalıştıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Kardemir Karabükspor'da (2000-2001) yaşayan İsmail Kartal daha sonra Sivasspor'un başına geçti.

İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Sivasspor, 2004-2005 sezonunda İkinci Lig'i şampiyon tamamlayarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.

2006-2007 sezonuna Mardinspor ile başlayan İsmail Kartal, sezon ortasında ayrılarak Malatyaspor'un başına geçti, 2007-2008 sezonunun 18.haftasının ardından Orduspor'la anlaşan İsmail Kartal, 2008-2009 Konya Şekerspor teknik direktörlüğünü yaptı.

2010-2014 sezonları arasında Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev yapan İsmail Kartal, 2014-2015 sezonu başında, teknik direktörlüğe getirildi.

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11 Ekim 2015'te Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile anlaşan 60 yaşındaki teknik adam, 12 Kasım 2015 tarihinde Eskişehirspor'daki görevinden istifa etti.

2017-18 sezonu başında Ankaragücü ile anlaşan Kartal sezon sonunda ligi ikinci bitirerek 6 sezon aradan sonra takımı Süper Lig'e çıkarma başarısı gösterdi.

2021-22 sezonunun ikinci yarısında Fenerbahçe'nin başına getirilen İsmail Kartal, sarı lacivertli takımla iyi bir çıkış yakalayarak sezonu ikinci sırada tamamladı.