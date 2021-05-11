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GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe ile yolları ayrılan Erol Bulut için bomba iddia! Avrupa'dan yeni adresi...
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Futbol
Haber Giriş: 11.05.2021 - 12:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe ile yolları ayrılan Erol Bulut için bomba iddia! Avrupa'dan yeni adresi...

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Son Dakika: Fenerbahçe ile yolları ayrılan Erol Bulut için bomba iddia! Avrupa'dan yeni adresi...

Bu sezon başı Fenerbahçe'nin başına geçen fakat ligin son bölümüne doğru yol ayrımına gidilen teknik direktör Erol Bulut, Avrupa'dan da teklifler alıyor. Adı Gaziantep FK ile anılan Erol Bulut'a bir talip daha çıktı.

Fenerbahçe ile yolları ayrılan Erol Bulut için Yunanistan'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz günlerde ismi Gaziantep FK ve AEK ile anılan Bulut için Yunanistan basını yeni bir iddia ortaya attı. Buna göre Bulut, teknik direktör adayı olarak Panathinaikos'a önerildi.

Haberde genç teknik adamın, Tzavellas, Bakasetas ve Siopis gibi oyuncularla Alanyaspor'da iyi işler çıkardığına ve Yunan futbolcuların performanslarını da yükselttiğine vurgu yapıldı.

Fenerbahçe'ye Pelkas transferini sağlayan isim olan Erol Bulut, futbolculuk kariyerinde Yunanistan'da birçok takımın formasını giymişti. Erol Bulut, Komşu'da Panionios, Olympiacos, Olympiacos Volos, OFI Crete ve Veria formalarını terletti.

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Son Dakika: Fenerbahçe ile yolları ayrılan Erol Bulut için bomba iddia Avrupadan yeni adresi...

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