Fenerbahçe'de Erol Bulut risk almadı, Emre Belözoğlu oyunu değiştirdi! Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Pelkas...

Spor Arena Detay - Fenerbahçe, Süper Lig'in 40. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'nü Enner Valencia'nın attığı golle mağlup ederken, Emre Belözoğlu döneminde 8. maçta 6. galibiyetini elde etti.

Kritik üç puanla Beşiktaş'ın Galatasaray'a kaybettiği akşamda farkı ikiye indiren sarı lacivertlilerde şampiyonluk umutları daha da arttı. Kalan iki haftada Beşiktaş'ın mağlup olmasını bekleyecek olan sarı lacivertlilerde oyun kalitesi gözle görülür şekilde artarken bu durum saha sonuçlarına da yansıdı.

BULUT RİSK ALMADI, BELÖZOĞLU OYUNU DEĞİŞTİRDİ

Sezon başı 'transfer şampiyonu' ilan edilen Fenerbahçe'de Erol Bulut ile doku bir türlü uyuşmadı. Aynı oyun şablonunda ısrar etmesi ve oyuncu tercihleriyle eleştirilen Bulut ile yolların ayrılmasıyla işbaşı yapan Emre Belözoğlu, ilk geldiği gün dile getirdiği '"Topa sahip olan Fenerbahçe" sözünü de sahaya yansıtmış oldu.

OYUN KURUCU KANATLAR

Fenerbahçe topla oynama yüzdesini ligin son döneminde belirgin şekilde artırırken Thiam, Samatta ve Cisse gibi isimleri ilk 11'in dışına iterek radikal bir karar verdi. Pas oyununa evrilen Fenerbahçe'de orta saha şişkinliğine de farklı bir çözüm getirdi. Gustavo'nun yerine 6 numarada Sosa'ya şans veren Belözoğlu İrfan Can Kahveci, Pelkas, Mesut Özil gibi oyuncuları sıklıkla kanatlara yerleştirdi.

Bu isimleri 'oyun kurucu' olarak kullanan Emre Belözoğlu, orta alanda pas verimini artırıp hücum setlerinin çeşitliliğini de fazlalaştırdı. Nitekim sarı lacivertliler bu sekiz maçlık periyotta orta sahadaki kaliteli ayaklarıyla fark yaratıp rakip kalede çok daha fazla pozisyon yarattı.

MESUT ÖZİL'DEN YÜZDE 100 PAS İSABETİ

Emre Belözoğlu'nun dokunuşları Mesut Özil'i de oyun anlamında rahatlattı. Ankaragücü karşılaşmasında Mesut Özil, %100'lük pas isabeti sağlamayı başardı. OPTA verilerine göre Mesut, rakip yarı sahada da %87,5 isabet sağladı.

Karşılaşmada 4 ikili mücadele kaybedip 5 de kazanan Mesut Özil, 4 orta yapıp 4 de şut pası verdi. Karşılaşmada Mesut Özil'e 3 faul yapıldı.

Takıma tamamen adapte olan Mesut Özil, Ankaragücü maçının bitiş düdüğüyle birlikte de büyük bir sevinç yaşadı.







EMRE BELÖZOĞLU HAVALARA UÇTU

Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın 90+6'da kaydettiği gol sonrası sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde büyük sevinç yaşanırken, Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu Valencia'nın golü sonrası adeta havalara uçtu. Golün ardından Ozan Tufan'a sarılan ve gözleri dolan Belözoğlu, sonrasında da secdeye yatıp dua ederek uzatmalarda gelen golün sevincini yaşadı. Sarı-lacivertli futbolcular da son anlarda gelen golün ardından büyük bir sevinç yumağı oluşturup galibiyeti doyasıya kutladılar.

"BU TARZ GOLLER TESADÜF DEĞİL"



Maç sonu basın toplantısında Tesadüflere inanmadığını dile getiren Belözoğlu, "Şampiyonluk yolundaki bu tarz goller hiçbir zaman tesadüfi olmuyor, kadere etki ediyor. İnandığımız yolda ilerlemek, kader kapılarının açılması için istemek gerekiyor. İkinci yarı net gösterdik. Sonuna kadar devam edeceğimizi herkese hissettirdik." ifadelerini kullandı.