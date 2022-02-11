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Son Dakika: Fenerbahçe için korkutan iddia! Ferdi Kadıoğlu ve 5 yıllık imza...

#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Ferdi Fenerbahçe Transfer Haberleri
Son Dakika: Fenerbahçe için korkutan iddia Ferdi Kadıoğlu ve 5 yıllık imza...

Fenerbahçe'nin en formda oyuncularından Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi bu sezon sona eriyor. 22 yaşındaki yıldız futbolcu, sarı lacivertli kulüple yapılan görüşmelerde henüz resmi sözleşmeyi imzalamadı. İngiliz ve Hollanda basınında çıkan haberlere göre ise Brighton, oyuncuya 5 yıllık sözleşme teklif etti. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de oynadığı futbolla taraftarın ve teknik heyetin beğenisini kazanan genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu, henüz yeni anlaşma imzalayamadı. 22 yaşındaki sağ kanat, Fenerbahçe ile yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde resmi anlaşmayı henüz tamamlamadı.

Bu sezon oldukça kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe, zirve yarışından uzak kalsa da Ferdi Kadıoğlu, performansıyla beğeni topladı. Takımın değişilmez ismi olan genç oyuncu, kenar bölgelerin hemen hemen hepsinde forma giydi.

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Ferdi Kadıoğlu bu sezon toplamda 27 karşılaşmada sarı-lacivertli formayı sırtına geçirdi.Türk oyuncu rakip fileleri 2 kez havalandırdı, takım arkadaşlarına ise 2 kez asist yaptı. Güncel piyasa değerinin 8 milyon avro olduğu Ferdi Kadıoğlu'ndan sarı-lacivertli yönetimin yüksek bonservis beklentisi de bulunuyordu.

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Ancak yeni sözleşme görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanamayan yıldız adayının Premier Lig ekibiyle anlaştığı söylendi.

BRIGHTON İLE ANLAŞTI İDDİASI

22 yaşındaki oyuncunun İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a sezon sonunda transfer olacağı iddia edildi.

İngiliz ve Hollanda basınında çıkan haberlere göre; Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda bedelsiz olarak Fenerbahçe'den ayrılacak. Tecrübeli futbolcu, Brighton ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

TÜRK MİLLİ TAKIMI'NI SEÇTİ

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu tercihini A Milli Takım'dan yana kullandı.

TFF A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, geçtiğimiz ay Fenerbahçeli genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihini duyurmuştu. Altıntop, "Ferdi Kadıoğlu bizi aradı ve milli takım tercihinin Türkiye’den yana olduğunu ve Türkiye’yi seçtiğini söyledi. Mutlu olduk.” ifadelerini kullandı.

Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye'nin yanı sıra Hollanda ve Kanada'yı tercih etme hakkı da bulunuyordu.

Daha önce Hollanda alt yaş gruplarında forma giyen Ferdi Kadıoğlu, son olarak Hollanda U21 formasıyla 18 maçta 1 gole imza atmıştı.

Ferdi, Türkiye'de kalması durumunda yabancı kontenjanının düşeceği Süper Lig'de Türk oyuncu kontenjanında forma giymeye devam edecek.

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