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Fenerbahçe'de yönetimi bekleyen ağır fatura! 18 yabancı...

#Fenerbahçe#Süper Lig#Yabancı Futbolcu
Fenerbahçede yönetimi bekleyen ağır fatura 18 yabancı...

Yeni sezonun planlamasına başlayan Fenerbahçe yönetimini ağır bir fatura bekliyor. 18 yabancıyla sözleşmesi bulunan F.Bahçe, sezon sonu mukaveleleri bitecek Sosa, Rossi, Lemos ve halen kiralık görünen Allahyar’la yollarını ayıracak. 2 yabancı daha gönderip yabancı sayısını yasal sınır 12’ye indirecek olan sarı lacivertliler, ayrıca transfer yapabilmek için de birkaç yabancıyı yollayacak.

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Süper Lig’de liderin 20 puan gerisinde kalan ve Ziraat Türkiye Kupası’na da erken havlu atan Fenerbahçe, yeni sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı. Gönderilecek ve transfer edilecek futbolcuların isimlerini belirlemeye çalışan sarı lacivertliler özellikle yabancılar konusunda bir hayli zorlanacak. Sözleşmeleri devam eden 18 yabancı oyuncudan 13’ünü kadrosunda tutan, 5’ini ise kiralık gönderen Fenerbahçe yönetimi, planlamasını gelecek sezon yabancı sayısının 12’ye inecek olmasını dikkate alarak yapmak zorunda.

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SOSA, ROSSI, LEMOS KESİN GİDİYOR

18 yabancıdan sadece Jose Sosa, Diego Rossi ve Beerschot takımında kiralık oynayan Mauricio Lemos’un sözleşmeleri 2022 Haziran’ında sona erecek. Geri kalanların 4’ünün (Kim, Szalai, Osayi-Samuel, Berisha) mukaveleleri 2025’te, 3’ünün (Miguel Crespo, Ally Samatta, Allahyar Sayyadmanesh), 2024’te, 8’inin (Valencia, Tisserand, Pelkas, Novak, Gustavo, Zajc, Meyer, Caulker) ise 2023 Haziran’ında bitecek. Bu sezon sona erecek sözleşmeleri yenilenmeyecek olan Sosa, Rossi, Lemos ve halen kiralık göründüğü Hull City’ye bonservisiyle verilecek olan Allahyar’ı düşünce yabancı sayısı 14’e inecek.

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Fenerbahçede yönetimi bekleyen ağır fatura 18 yabancı...

SÖZLEŞMELERİ FESHETMEK KOLAY DEĞİL

TFF 2022-2023 sezonunda en fazla 12 yabancıya izin verdiği için, Fenerbahçe hiç transfer yapmasa dahi 2 lejyoneri daha göndermek zorunda kalacak. Mevcut kadrodaki yabancıların birçoğunun bekleneni veremediği ve yerlerine yeni transferler yapılması gerektiği dikkate alınınca en az 7-8 lejyonerle yollar ayrımasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu oyuncuların sözleşmeleri tek taraflı feshedileceği için her birine, geri kalan alacaklarının tamamı ya da belli bir miktar tazminat ödenecek ve bu da milyonlarca Euro’nun daha sezon başlamadan boşa gideceği anlamına geliyor.

Fenerbahçede yönetimi bekleyen ağır fatura 18 yabancı...

GUSTAVO, PELKAS, MEYER, SAMATTA YOLCU

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Fenerbahçe’de 2022- 23 sezonunun kadrosu, yeni gelecek teknik direktörün görüşleri doğrultusunda netleşecek. Sosa, Rossi ve Lemos’u çoktan göz den çıkaran yönetim, Luis Gustavo, Pelkas, Meyer ve Samatta’nın da kontratlarından çıkma düşüncesinde. Ara transfer döneminde Fransa’dan teklifler alma sına karşın gitmesine izin verilmeyen Tisserand ve Gaziantep’te kiralık olarak forma giyen Caulker’ın kalıp kalmayacaklarına ise yeni teknik patron karar verecek.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Yabancı Futbolcu

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