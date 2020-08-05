Son Dakika | Fenerbahçe için gün sayan Mert Hakan Yandaş'tan flaş paylaşım! 'Limit yok'

Fenerbahçe'ye imza atmak için gün sayan ve tatilde çalışmalarını sürdüren Mert Hakan, Instagram hesabından antrenman videosunu 'Limitless' (Limit yok) notuyla paylaştı.

Mert Hakan'ın bu paylaşımı, Fenerbahçe'nin harcama limitine takılarak kendisini transfer edemeyeceği yönündeki haberlere bir gönderme olarak yorumlandı.