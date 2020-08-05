Son Güncelleme:
Son Dakika | Fenerbahçe için gün sayan Mert Hakan Yandaş'tan flaş paylaşım! 'Limit yok'
Sivasspor'da sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe ile anlaşan Mert Hakan Yandaş'tan, Sarı-lacivertli takıma çıkan harcama limiti sonrası flaş bir paylaşım geldi.
Fenerbahçe'ye imza atmak için gün sayan ve tatilde çalışmalarını sürdüren Mert Hakan, Instagram hesabından antrenman videosunu 'Limitless' (Limit yok) notuyla paylaştı.
Mert Hakan'ın bu paylaşımı, Fenerbahçe'nin harcama limitine takılarak kendisini transfer edemeyeceği yönündeki haberlere bir gönderme olarak yorumlandı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle