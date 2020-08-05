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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe için gün sayan Mert Hakan Yandaş'tan flaş paylaşım! 'Limit yok'
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Haber Giriş: 05.08.2020 - 15:41,Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe için gün sayan Mert Hakan Yandaş'tan flaş paylaşım! 'Limit yok'

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Sivasspor'da sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe ile anlaşan Mert Hakan Yandaş'tan, Sarı-lacivertli takıma çıkan harcama limiti sonrası flaş bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe'ye imza atmak için gün sayan ve tatilde çalışmalarını sürdüren Mert Hakan, Instagram hesabından antrenman videosunu 'Limitless' (Limit yok) notuyla paylaştı.

Mert Hakan'ın bu paylaşımı, Fenerbahçe'nin harcama limitine takılarak kendisini transfer edemeyeceği yönündeki haberlere bir gönderme olarak yorumlandı.

Rıza Çalımbaydan harcama limiti sonrası Mert Hakan açıklaması Fenerbahçe...
Rıza Çalımbay'dan harcama limiti sonrası Mert Hakan açıklaması! Fenerbahçe...

Son Dakika | Fenerbahçe için gün sayan Mert Hakan Yandaştan flaş paylaşım Limit yok

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