Son Dakika | Rıza Çalımbay'dan harcama limiti sonrası Mert Hakan açıklaması! Fenerbahçe...

Uğur Yapıcı / Spor Arena | Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, TFF’nin açıkladığı harcama limitleri ve yeni transferleri Jorge Felix hakkında konuşurken, Fenerbahçe ile ilgili harcama limiti tartışmaları sonrası Mert Hakan'ın son durumuyla ilgili açıklamalar yaptı.

İşte Rıza Çalımbay’ın sorularımıza verdiği yanıtlar:

Ligi 4. bitirmiş bir kulüp olarak 102 milyon liralık limiti nasıl karşılıyorsunuz?



Bu normalde yönetimin cevap vermesi gereken bir konu ama bütün kulüpler isyan ediyor bizim yönetimimizin de bir tepkisi olacaktır. Bu sene çok iyi transferler yapmamız lazım Avrupa kupalarına direkt katılıyoruz çok güçlü takımlarla oynayacağız bu limitin yeteceğini düşünmüyorum, o kadar yanlış şeyler yapılıyor ki bir şey söyleyemiyoruz her şey çok karışık maalesef.



Jorge Felix’i kadronuza kattınız, yakından tanımayanlar için onu nasıl yorumluyorsunuz?



Fırsatı görünce direkt kadromuza kattık, her yerde oynayabilen joker bir oyuncu. Forvet, 10 numara ve kanatlarda oynayabiliyor. Karakter olarak çok iyi bir çocuk ve Polonya’da yılın oyuncusu seçildi. Bizim aldığımız oyuncuları başlarda kimse tanımıyor sonradan öğreniyorlar Mert Hakan da böyleydi.



Harcama limitlerinde Fenerbahçe de 177 milyon lira ile zor durumda kaldı. Mert Hakan ile konuştunuz mu, bir yorumu var mı ?



Mert ile 2 gün önce konuştuk, Fenerbahçe’de 10 Ağustos’ta sezonu açacağını söyledi.



Fenerbahçe’ye transferinde olası bir iptal olursa kapınız Mert Hakan’a açık mı?



Fenerbahçe olmazsa bile başka bir kulüp Mert Hakan Yandaş’ı alacak çünkü bedelsiz bir oyuncu. Transferinin iptal olacağını düşünmüyorum ama olsa bile tabii ki Mert Hakan’ı boşta bırakacak değiliz kapımız ona açık ama bedelsiz ve yurt dışından da isteyen vardı başka yerlere gidebilir.