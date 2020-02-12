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Futbol
Haber Giriş: 12.02.2020 - 00:47,Son Güncelleme:/

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Hasan Ali Kaldırım'dan şampiyonluk sözleri

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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Hasan Ali Kaldırım'dan şampiyonluk sözleri

Uzun bir aranın ardından sahalara dönen Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Kırklarelispor'u 1-0 yenip Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale çıktığı maçın ardından konuşan Hasan Ali Kaldırım, şöyle konuştu;

Çok şükür, uzun sakatlıklar geçirmedim kariyerimde ama ilk defa oldu. 2. defa tekrarladı. Zor bir süreçten geçtim. Moralim de düşüktü, mutsuzdum, takımıma bir an önce katılmak için, bilhassa sağlık ekibimize, kondisyonerlerimize teşekkür ediyorum. Bazen sabah 8'den akşam 8'e kadar, bir an önce dönmek için Samandıra'da geçirdik.

''RAKİPLER PUAN KAYBEDECEK''

2. yarıya iyi başladık ama son 2 haftada özellikle Trabzon maçında iyi oynamamıza rağmen puan alamadık, ardından da Alanya maçındaki puan kaybı sonrasında kayıp şansımız kalmadı. Ankara'dan 3 puanla ayrılmalıyız, sonra da Galatasaray maçı var. Rakiplerimiz de birbirleriyle karşılaşacak, orada puan kayıpları olacaktır.

Taraftarlarımız olmasa, Fenerbahçe olmaz. Kupa maçı olmasına rağmen bizi çok iyi desteklediler. Onlara teşekkür ediyoruz, zor bir süreç bizi bekliyor. Sezon finaline giriyoruz, taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var.

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