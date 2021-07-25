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GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının yeri ve saati belli oldu
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Futbol
Haber Giriş: 25.07.2021 - 21:42 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının yeri ve saati belli oldu

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Son Dakika: Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının yeri ve saati belli oldu

Son hazırlık karşılaşmasında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın saati ve yayıncısı belli oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, üçüncü hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Maçın yeri ve saati belli olurken Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "26 Temmuz Pazartesi günü (yarın) Ankara’da, İlhan Cavcav Tesisleri’nde oynanacak karşılaşma saat 17.30’da başlayacak ve sadece Fenerbahçe Youtube Katıl’dan ekranlara gelecek." denildi.

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