Son dakika: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un milyarlık hataları! 1 milyar TL'nin çoğu boşa gitti

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Türk futbolunun lokomotifleri olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin toplam borcu Ekim 2022 itibariyla 20.7 milyar TL gibi korkunç bir rakama ulaşmış durumda. Teknik açıdan iflas anlamına gelen bu kara tablonun birinci sebebi elbette ki futbolcu transferlerinde yapılan hesapsızca harcamalar. Kulüpleri borç girdabına sokan bu yolda yapılan en büyük yanlış kulüp yöneticilerinin, transfer edecekleri oyuncuları, onları oynatacak olan teknik direktörlere değil, genelde menajerlere danışarak almaları.

KİRAYA VERDİKLERİNİN BİRÇOĞUNUN ÜCRETLERİNİ DE KENDİLERİ ÖDÜYOR

Sonuçta bir bakıyorsunuz milyonlarca Euro’ya transfer edilen futbolcular bırakın oynamayı, kadroya bile giremedikleri için kiralık olarak başka kulüplere gönderiliyor. Üstelik bunların çoğu diğer takımlar için pahalı futbolcular olduğu için, yıllık ücretlerinin bir bölümü ya da tamamı 4 büyükler tarafından ödeniyor, sırf oynasınlar boşta kalmasınlar diye. İçinde bulunduğumuz sezon itibariyla 4 büyük kulübün dışarıdan bonservisleriyle aldığı toplam 30 futbolcu başka takımlarda kiralık olarak forma giyiyor.

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YANLIŞ TRANSFER HARCAMASINDA GALATASARAY BİRİNCİ SIRADA

Altyapıdan yetişip gönderilenlerin hesaba katılmadığı araştırmamız Galatasaray ile Fenerbahçe’nin 9’ar, Trabzonspor’un 7, Beşiktaş’ın 5 futbolcusunun kiralandığını ortaya çıkardı. Söz konusu 30 oyuncunun bonservisleri için 4 büyüklerin ödediği toplam para 50.69 milyon Euro (1 milyar 34 milyon TL). Bu paranın 25 milyon 400 bin Euro’su Galatasaray’ın, 18 milyon 350 bin Euro’su Fenerbahçe’nin, 3 milyon 480 bin Euro’su Beşiktaş’ın, 3 milyon 460 bin Euro’su da Trabzonspor’un kasasından çıkmış durumda.

8 MİLYON EURO’LUK LUYİNDAMA VE 6.5 MİLYON EURO’LUK CİCALDAU DA KİRADA

Yanlış transferlere en çok para harcayan kulüp olan G.Saray’ın kiralıkları içinde en pahalısı Christian Luyindama. 2019’da bonservisine tam 8 milyon Euro ödenen Demokratik Kongolu stoper, sezon başında kiralandığı Antalya’da bile sadece 5 maçta şans bulabildi. Geçen sezonun en pahalı transferleri olan 6.5 milyon Euro’luk Alexandru Cicaldau Birleşik Arap Emirlikleri ekibi İttihad Kalba’da, 5.5 milyon Euro’luk Mustafa Muhamed Fransız kulübü Nantes’ta, 4.2 milyon Euro’luk Olimpiu Morutan da İtalya 2. Ligi takımı Pisa’da.

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FENERBAHÇE ALLY SAMATTA’NIN BONSERVİSİNE 6 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

F.Bahçe, kiraya verdiği oyuncular arasında en çok parayı Ally Samatta’ya harcadı. Belçika’nın KRC Genk takımına gönderilen Tanzanyalı santrforun bonservisi için 2021’de 6 milyon Euro ödenmişti. Yine aynı yıl 5 milyon Euro’ya alınan Mergim Berisha da Augsburg’da kiralık. 24 yaşındaki santrforun Almanya Milli Takımı’na çağrılması, kendisini satmayı planlayan Fenerbahçe için güzel bir sürpriz oldu. Geçtiğimiz ocak ayında 4 milyon 250 bin Euro ödenen Bruma Braga’da, 2020’de 2.2 milyon Euro verilen Dimitris Pelkas Hull City’de kiralık.

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BEŞiKTAŞ VE TRABZONSPOR DAHA HESAPLI DAVRANDI

Bu sezon kiralık verdikleri futbolcular için aşağı yukarı aynı miktarda (3.5 milyon Euro) para ödeyen Beşiktaş ile Trabzonspor’un, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye nazaran transferde daha isabetli kararlar verdiği tartışılmaz bir gerçek. Zira iki kulübün hem harcadığı para az hem de kiraya verdiklerinin büyük bölümü genç ve gelecek vadeden isimler. Yani geleceğe yatırım olarak alınanlar. Beşiktaş’tan Emrecan Uzunhan, Bilal Ceylan, Atakan Üner, Trabzonspor’dan Emrehan Gedikli, Enis Destan, Batuhan Kör ve Kerem Şen, oynayıp tecrübe kazanmaları için kiralandılar.

4 BÜYÜKLERiN KiRAYA VERDiĞi FUTBOLCULAR

GALATASARAY (9)

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· Christian Luyindama Antalyaspor 8

· Mustafa Muhammed Nantes 5.5

· Olimpiu Morutan Pisa 4.2

· Alexandru Cicaldau İttihad Kalba 6.5

· Oğulcan Çağlayan Pendikspor 1.2

· Alpaslan Öztürk Eyüpspor Bedelsiz

· Taylan Antalyalı Ankaragücü Bedelsiz

· Emre Kılınç Ankaragücü Bedelsiz

· Patrick Van Aanholt PSV Bedelsiz

FENERBAHÇE (9)

· Ally Samatta KRC Genk 6

· Mergim Berisha Augsburg 5

· Bruma Braga 4.25

· Dimitris Pelkas Hull City 2.2

· Burak Kapacak Karagümrük 0.65

· Tiago Çukur Dender 0.25

· Çağatay Kurukalıp Iğdır FK Bedelsiz

· Emre Demir Samsunspor Bedelsiz

· İsak Vural Hammarby Bedelsiz

BEŞiKTAŞ (5)

· Emrecan Uzunhan Antalyaspor 2

· Bilal Ceylan Nazilli Bld. 0.38

· Ajdin Hasic Göztepe 0.2

· Atakan Üner HES Afyonspor 0.15

· Javi Montero Hamburg 0.75

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Trabzonspor (7)

· Djaniny Sharjah Bedelsiz

· Flavio Al Taawon 1.2

· Emrehan Gedikli Lustenau 0.8

· Enis Destan Warta Poznan 0.6

· Batuhan Kör 1461 Trabzon 0.46

· Kerem Şen İstanbul 0.46

· Fode Koita Kasımpaşa Bedelsiz