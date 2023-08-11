Son dakika: Fenerbahçe, Fred transferini resmen duyurdu

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Fenerbahçe, Fred’in transferi konusunda oyuncu ve Manchester United ile prensip anlaşmasına varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Brezilyalı oyuncu, sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için yarın İstanbul’a gelecek.



Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili KAP’a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos’un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için yarın (12 Ağustos 2023) İstanbul’a gelecektir" ifadelerine yer verildi.