Son dakika: Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferinde anlaşmaya vardı! Milli yıldızın geliş tarihi belli oldu

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Bu sezon Süper Lig, Konferans Ligi ve Türkiye Kupası olmak üzere üç kulvarda oynayacak olan Fenerbahçe, kaliteli ve zafere ulaşacak bir takım kurmak için çalışırken transfer iddiaları art arda gelmeye devam ediyor.

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istekleri doğrultusunda transfer görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler; Edin Dzeko, Dusan Tadic, Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becão gibi yıldız isimleri kadrosuna katarak önemli takviyeler yaptı.

Kaleci, orta saha ve kanat bölgelerine kaliteli birer oyuncu daha katmak için mesai harcayan Fenerbahçe, Dominik Livaković transferinde mutlu sona yakın.

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HIRVAT BASINI İYİ HABERİ VERDİ

Başarılı kaleciyle anlaşan ancak Dinamo Zagreb ile pazarlıklarını haftalardır sürdüren Fenerbahçe'ye iyi haber Hırvat basınından geldi.

GELECEK HAFTA İŞARET EDİLDİ

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb ile bonservis konusunda el sıkıştığı belirtilirken Dominik Livakovic için Hırvat ekibine 9 milyon Euro ödeneceği bilgisi verildi. Haber detayında Dominik Livakovic'in gelecek hafta İstanbul'a geleceği belirtildi.

FRED'DE MUTLU SON

Orta saha transferi için Brezilyalı yıldız Fred'i listesine alan ve Manchester United ile görüşmelerde sona gelen Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'la verdiği transfer savaşını kazanmaya yakın.

Fabrizio Romano'nun kulüp kaynaklarına dayandırdığı haberine göre; Fenerbahçe, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için Manchester United'a bonuslar dahil 15 milyon Euro'luk teklif yaptı.

KISA SÜRE İÇİNDE GELECEK

Fenerbahçe, Premier Lig ekibiyle Fred'in transferi konusunda anlaşmaya vardı. Brezilyalı oyuncunun kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelmesinin beklendiği belirtildi.

Fred transferinde anlaşmaya sağlayan Fenerbahçe'ye, Manchester United'ın başka bir yıldızının önerildiği iddia edildi.

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ANTHONY MARTİAL İDDİASI

Gelecek sezon İngiltere Premier Lig'in dev ekibi Manchester United'la sözleşmesi sona erecek Anthony Martial'in transferi için yetkili isim Erkan Sulejmani, oyuncuyu bonservis ücreti olmadan getirebileceğini Fenerbahçe cephesine iletti.

Yerli statüsünden dolayı Cengiz Ünder'i kadroya katmak isteyen Fenerbahçe'nin, Marsilya'dan olumlu cevap gelmezse Martial'i değerlendirmeye alabileceği belirtilirken milli oyuncunun transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, 26 yaşındaki Cengiz Ünder için Marsilya ile anlaşmaya vardı.

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Sarı lacivertliler, milli futbolcuya 2.5 milyon Euro'ya denk gelen yıllık maaş ödeyecek.

GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

RMC Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Marsilya'ya bonservis bedeli olarak 15 milyon Euro ödeyecek.

Milli oyuncu Cengiz Ünder, Fenerbahçe için bu gece İstanbul'a gelecek.

MARSILYA İLE 93 MAÇ

26 yaşındaki kanat oyuncusu, Marsilya ile çıktığı 93 maçta 18 gol atıp 12 asist yaptı.