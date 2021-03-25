Son Dakika: Fenerbahçe, Erol Bulut ile yolları ayırdı! Yerine Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı-lacivertliler, takımın başında sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'nun olacağını açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

2020-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.

Fenerbahçe’mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut’a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır.

Süper Lig’de mücadelesini Emre Belözoğlu’nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz

EROL BULUT'UN F.BAHÇE KARİYERİ

Erol Bulut yönetiminde Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayıp, 31. haftayı 59 puanla 3. sırada bitirdi.

Avrupa kupalarında yer almayan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde veda etti.

F.BAHÇE, EMRE BELÖZOĞLU'NA EMANET

Fenerbahçede teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumlu olarak Emre Belözoğlu göreve getirildi.



Sarı-lacivertli ekipte sportif direktörlük görevinde bulunan Emre Belözoğlu, teknik sorumlu olarak sezon sonuna kadar takımın başında yer alacak. Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyeri devam ederken önce UEFA B sonrasında ise UEFA A lisans kurslarını bitirdi. Yarından itibaren takıma antrenman yaptırmaya başlayacak olan Emre Belözoğlu, geçtiğimiz sezon futbolcu olarak sözleşmesi devam ettiği için takımın başına getirilememişti. Ersun Yanal ile yollar ayrıldıktan sonra takım Tahir Karapına'ra emanet edilmişti. Bu dönemde tüm kararları Emre Belözoğlu alırken, saha içinde futbolcu yedek kulübesinde ise teknik adam edası ile hareket ediyordu. Bu kez önünde bir engel kalmayan Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde yer alabilecek ancak basın toplantıları ve yayıncı kuruluş röportajlarına çıkamayacak.



Öte yandan Erol Bulutun yanı sıra ekibi ile de yol ayrımına gidilirken Mehmet Aurelio, Volkan Demirel gibi sarı-lacivertli formayı daha önce terleten isimlerle yola devam edilecek.

BELÖZOĞLU VE BULUT, BİRBİRLERİ HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar sportif direktör Emre Belözoğlu'nun takımın başında teknik sorumlu olacağı açıklandı. Emre Belözoğlu ve Erol Bulut, Fenerbahçe'deki görev süreleri boyunca birbirlerinden övgü dolu sözlerle bahsetmişti.



Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından sportif direktör Emre Belözoğlu, teknik sorumlu olarak takımın başına geçti. Sarı-lacivertlilerde bu durum ikinci kez yaşanıyor. Daum'un istifasının ardından Fenerbahçe'de sportif direktör Aykut Kocaman takımın başına geçmişti.



SAMANDIRADA BİZİM LİDERİMİZ EROL BULUT



Şu an halef ile selef olan Emre Belözoğlu ve Erol Bulut, sezon başından bu yana birbirlerinden övgüyle bahsederken; Emre Belözoğlu, 46 yaşındaki teknik adam için şunları söylemişti: "Samandıra’da bizim liderimiz Erol Bulut. Onun başarısı demek Fenerbahçe’nin başarısı demek. Ona rahat bir ortam sağlamak, faydalı işler yapmak adına görevi de bizde. Biz bunu korumak adına taşın altına elimizin altına koyacağız"



45 YAŞINDA DA OLSA FUTBOL OYNAYABİLİR



Aynı şekilde Emre Belözoğlu için futbolculuk yaşantısından bu yana övgüyle bahseden Erol Bulut ise "Emre'nin her zaman kazanmayı isteyen bir karakteri var. Çok hırslı. 45 yaşında da olsa futbol oynayabilir. Oynadığı sürelerde elinden gelenin fazlasını yaptı. Karakteri çok düzgün, müthiş bir futbolcu" açıklamalarında bulunmuştu.



DOMİNANT KARAKTERLERİZ



Fenerbahçe'nin başına geçtikten sonra da Emre Belözoğlu ve kendisinin dominant karakterler olduğuna dikkat çeken teknik direktör Erol Bulut, şunları söylemişti:

"Emre’yle bir ara takım arkadaşı olacaktık Newcastle’da... Olympiakos’ta oynuyordum, Newcastle’a transfer olacaktım. Oraya gittiğimde Emre’yle birlikte kaldık, birlikte antrenman yapıyorduk. O gerçekleşmedi... Takım iki maç kaybedince hoca görevinden alındı. Bizim de işimiz suya düştü. Emre olsun Volkan olsun ben olayım, güçlü, dominant karakterleriz. Her şeyi konuşarak, istişare ederek konuşuyoruz. Geldiğimiz günden beri herhangi bir sorun yaşamadık, yaşayacağımızı düşünmüyorum. Tabii ki maçlar, puanlar kaybedeceğiz ama oturup konuşarak çözüme götürürüz. Her şeyin Fenerbahçe için yapılması gerektiğini herkesin bilmesi gerekiyor. Emre Belözoğlu altyapı ile ilgili çok iyi çalışmalar yaptı ve kulüp olarak bunu uygulamaya çalışacağız. Altınordu bunu iyi yapıyor. 5’e 2 ile bu olmaz. Bunu daha önceki röportajımda söyledim. Altyapı çalışmaları farklı olmalı. U15, U17 çok önemli. Doğru sistem gerek."