Fenerbahçe'den Erol Bulut ayrılığı sonrası bir karar daha!
Erol Bulut ile yollarını ayırma kararı alan Fenerbahçe yönetiminin, yardımcı antrenörlerle de vedalaştığı belirtildi.
Erol Bulut ile yollarını ayıran Fenerbahçe, 46 yaşındaki teknik adamın yardımcılarıyla da vedalaştı.
Sarı-lacivertli yönetim, Samandıra'da görüştüğü Erol Bulut'a ayrılık kararını iletirken yardımcılarla da yolların ayrılacağını bildiği belirtildi..
SAMANDIRA'DA VEDA
Teknik direktör Erol Bulut, yönetimle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Samandıra'ya veda etti.
EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞÜLDÜ
Fenerbahçe yönetimi, sonrasında sportif direktörlük görevindeki Emre Belözoğlu ile görüşerek sezon sonuna kadar takımın başında olması yönünde anlaştığı kaydedildi.