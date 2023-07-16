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Son dakika: Fenerbahçe, Dusan Tadic transferinin maliyetini açıkladı

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#Transfer#Fenerbahçe#Dusan Tadic
Son dakika: Fenerbahçe, Dusan Tadic transferinin maliyetini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 22:07

Fenerbahçe, Sırp futbolcu Dusan Tadic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ajax ile yollarını ayıran Dusan Tadic'le seneliği 4.2 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in kulübümüze transferi konusunda kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4.200.000 Avro ödenecektir." denildi.

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Son dakika: Fenerbahçe, Dusan Tadic transferinin maliyetini açıkladı

"FENERBAHÇE’NİN HARİKA BİR TARAFTARI VAR"

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Tadic, "Böylesine büyük bir kulübün parçası olmak harika bir duygu. Fenerbahçe’nin harika bir taraftarı var ve onların önünde futbol oynamak için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarı ile birçok kupa kazanmak istiyorum. Bizim için çok değerliler. Onların desteklerine çok ihtiyacımız var. Taraftarlarımızın enerjisi ile birlikte çok başarılı olacağız." dedi.

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Son dakika: Fenerbahçe, Dusan Tadic transferinin maliyetini açıkladı

BEŞİKTAŞ DA DEVREDEYDİ

Bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde olduğu bilinen Sırp oyuncunun Fenerbahçe'ye imza atması sürpriz olurken Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ dün yaptığı açıklamada, "Tadic çok büyük bir yıldız. Bir temas olduğu doğrudur ama oyuncuya farklı kulüplerden de talepler olduğunu biliyoruz. Onların kararını bekliyoruz. Biz de teklif verenlerden biriyiz. Çok piyasası olan bir oyuncu. " ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY İDDİASI

Dusan Tadic'in Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray'a da önerildiği öne sürülmüştü. Ancak sarı kırmızılı takımdan transfere ilişkin bir doğrulama gelmedi.

241 MAÇTA 217 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Ajax formasıyla 5 yılda toplam 241 maça çıkan Dusan Tadic, 105 gol atıp 112 asistlik istatistik yakaladı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Dusan Tadic

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