Fenerbahçe'den Wilfried Zaha hamlesi! Sponsor bulundu, 24 saat içinde...

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Fenerbahçe, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan yıldız oyuncu Wilfried Zaha'nın transferini gerçekleştirebilmek için sponsor buldu.

Yeni sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Edin Dzeko ve Dusan Tadic'ten sonra bir yıldızı daha bitirmek için kollarını sıvadı.

HaberGlobal'e göre; Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Wilfried Zaha'nın transferi için sponsor buldu.

Haberde, sarı lacivertlilerin yıldız oyuncu için daha yüksek bir bütçe oluşturduğu kaydedildi. Oyuncunun onay vermesi halinde imzaların atılacağı ifade edildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise; Wilfred Zaha ile son bir görüşme gerçekleşecek ve sarı-lacivertli kurmaylar, Zaha'dan 24 saat içinde bir karar vermesini isteyecek.

Fenerbahçe'nin Zaha transferinin gerçekleştirilememesi halinde Tadic dışında bir yıldız transferi daha yapacağı aktarıldı.

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