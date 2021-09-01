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GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe, Diego Perotti'nin sözleşmesini feshetti
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Futbol
Haber Giriş: 01.09.2021 - 01:14 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe, Diego Perotti'nin sözleşmesini feshetti

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Son Dakika: Fenerbahçe, Diego Perotti'nin sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe, geçen sezon başında kadrosuna kattığı Diego Perotti'nin sözleşme feshetti.

Transferin bitmesine az bir süre kala çalışmalarına hız veren Fenerbahçe; Samatta ve Zanka ile yollarını ayırırken geçen sezonu sakat geçiren Diego Perotti'yi de takımdan gönderdi.

Vole'nin haberine göre; oyuncuyla bir süredir fesih görüşmeleri gerçekleştiren Fenerbahçe, Perotti'nin sözleşmesini feshetti.

33 yaşındaki Perotti'nin Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

Fenerbahçe formasıyla yalnızca 4 maça çıkabilen Perotti, 3 gol kaydetti.

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