Son Dakika: Fenerbahçe, Diego Perotti'nin sözleşmesini feshetti

Transferin bitmesine az bir süre kala çalışmalarına hız veren Fenerbahçe; Samatta ve Zanka ile yollarını ayırırken geçen sezonu sakat geçiren Diego Perotti'yi de takımdan gönderdi.

Vole'nin haberine göre; oyuncuyla bir süredir fesih görüşmeleri gerçekleştiren Fenerbahçe, Perotti'nin sözleşmesini feshetti.

33 yaşındaki Perotti'nin Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

Fenerbahçe formasıyla yalnızca 4 maça çıkabilen Perotti, 3 gol kaydetti.