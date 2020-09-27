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Futbol
Haber Giriş: 27.09.2020 - 09:50 | Son Güncelleme:

Son dakika | Fenerbahçe, Diego Perotti ile 3 yıllık anlaşmaya vardı

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Samatta transferiyle golcü krizini çözen Fenerbahçe, kanat bölgesi içinse Diego Perotti ile el sıkıştı. Sarı-lacivertliler, Arjantinli yıldızla yıllık 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık anlaşmaya vardı.

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  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
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Fenerbahçe bu sezonki 15. transferi için temaslarını sürdürüyor. Samatta transferiyle golcü krizini çözen Kanarya, bu kez kanatlara takviye yapmayı planlıyor. Teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertli kurmaylar skorer bir kanat oyuncusu ile kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

PEROTTI'DE MUTLU SON YAKIN!
Uzun süredir Roma'nın kadrosunda düşünmediği Diego Perotti ile görüşme halinde olan yönetimin bu transferde de mutlu sona yakın olduğu iddia ediliyor. İtalyan ekibinin istediği 3.5 milyon euro'yu 2.5 milyona indirdiği belirtilen Kanarya'nın yıldız futbolcuyla yıllık 2.5 milyon euro'ya anlaştığı ileri sürülüyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME
Fenerbahçe, önceki sezonlarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tartışılan Diego Perotti'nin sağlık raporlarını da istedi. Raporlarda soruna rastlanmamasının ardından transferde tüm şartları zorlayan sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki Tangocu'ya da 3 senelik sözleşme önerdi.

Serie A'da ilk hafta maçında Roma kadrosunda yer bulamayan Perotti, İtalyan ekibiyle 5 sezonu geride bıraktı. Geçtiğimiz sezon Roma forması ile 26 resmi maça çıkan tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 10 gole direkt katkı sağladı. 6 kez rakip fileleri havalandıran Diego Perotti, 4 de asist yaptı.

138 MAÇ 32 GOL 26 ASİST
Roma ile 5 sezonda 138 resmi maça çıkan Diego Perotti, 32 kez rakip fileleri havahandırdı, 26 da asist yaptı. İtalya kariyerinde 1 kez kızaran Arjantinli, 14 de sarı kart gördü. (Fotomaç)

Son dakika | Fenerbahçe, Diego Perotti ile 3 yıllık anlaşmaya vardı

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