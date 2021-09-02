Son dakika: Fenerbahçe Berisha ve Meyer'i bitirdi! UEFA için kritik hamle...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, günlerdir gizli bir operasyon şeklinde yürüttüğü forvet transferi nihayet sonuçlandı ve sarı lacivertliler forvetini buldu.

Avusturya ekiplerinden Salzburg'un forvet oyuncusu Kosova asıllı Alman Mergim Berisha ile anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe bir başka Alman oyuncu Max Meyer'i de bitirdi.

UEFA LİSTESİNE BİLDİRİLECEK

Türkiye'de transfer dönemi 8 Eylül'de bitse de Avrupa Ligi için 2 Eylül'e kadar UEFA'ya kadro bildirilmesi gerekiyordu. Sarı lacivertliler bu iki hamleyle Avrupa Ligi'nde de elini rahatlatmış oldu.

Yeni transferlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından UEFA listesine bildirilmesi bekleniyor.

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