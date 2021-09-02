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Futbol
Haber Giriş: 02.09.2021 - 12:12 | Son Güncelleme:

Son dakika: Fenerbahçe Berisha ve Meyer'i bitirdi! UEFA için kritik hamle...

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Son dakika: Fenerbahçe Berisha ve Meyer'i bitirdi! UEFA için kritik hamle...

Son Dakika transfer haberi... Fenerbahçe günlerdir aradığı forveti buldu. Sarı-lacivertliler Salzburg'dan Mergim Berisha ile anlaştı. Fenerbahçe bonservisi elinde olan Max Meyer'i de İstanbul'a getirdi. Bu iki hamlenin UEFA'ya listelerin verileceği son gün bitirilmesi dikkat çeken bir başka detay oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, günlerdir gizli bir operasyon şeklinde yürüttüğü forvet transferi nihayet sonuçlandı ve sarı lacivertliler forvetini buldu.

Avusturya ekiplerinden Salzburg'un forvet oyuncusu Kosova asıllı Alman Mergim Berisha ile anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe bir başka Alman oyuncu Max Meyer'i de bitirdi.

UEFA LİSTESİNE BİLDİRİLECEK

Türkiye'de transfer dönemi 8 Eylül'de bitse de Avrupa Ligi için 2 Eylül'e kadar UEFA'ya kadro bildirilmesi gerekiyordu. Sarı lacivertliler bu iki hamleyle Avrupa Ligi'nde de elini rahatlatmış oldu.

Yeni transferlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından UEFA listesine bildirilmesi bekleniyor.

Max Meyer ve Mergim Berisha Fenerbahçede İstanbula geldiler - Transfer Haberleri
Max Meyer ve Mergim Berisha Fenerbahçe'de! İstanbul'a geldiler - Transfer Haberleri

 

Son dakika: Fenerbahçe Berisha ve Meyeri bitirdi UEFA için kritik hamle...

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