Son Dakika: Max Meyer ve Mergim Berisha Fenerbahçe'de! İstanbul'a geldiler - Transfer Haberleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna bir orta saha oyuncusu kattı. Sarı lacivertliler Alman futbolcu Max Meyer ile anlaşma sağladı.

Bonservisi elinde olan Meyer Schalke 04'te uzun dönem forma giydikten sonra Crystal Palace kulübüne transfer olmuştu. Tekrar Bundesliga'ya dönen Meyer, Köln'de geçen sezon 12 maçta forma giydi.

FENERBAHÇE'NİN YENİ GOLCÜSÜ MERGİM BERİSHA OLDU

Fenerbahçe, taraftarın merakla beklediği forvet transferini sonuçlandırdı. Avusturya ekiplerinden Salzburg'un forvet oyuncusu Kosova asıllı Alman Mergim Berisha Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Başkan Ali Koç ve futbolcu menajerleri arasında son detayların görüşüldü. Ardından taraflar el sıkıştı.

İKİSİ DE İSTANBUL'DA

Fenerbahçe anlaşma sağladığı iki futbolcuyu da İstanbul'a getirdi. Sabiha Gökçen'e gelen uçakta Mergim Berisha ve Max Meyer yer aldı.

Sarı lacivertli kulüpten gün içinde resmi açıklama bekleniyor.

MEYER PREMIER LİG YAPTI

Schalke 04'ün altyapısından yetişen ve 2013 yılının Ocak ayında A takıma yükselen Max Meyer, Alman ekibinin 5 yıl formasını giydikten sonra Premier Lig ekibi Crystal Palace'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

İngiltere'de beklenen performansı sergileyemeyen 25 yaşındaki orta saha, Ocak 2021'de Palace'tan ayrılıp Köln'ün yolunu tutmuştu.

Max Meyer, Schalke'nin 2012//13 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la oynadığı maçlarda forma giymiş ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Almanya Milli Takımı'nın formasını 4 kez giyen Meyer, 1 gol atma başarısı gösterdi.

AYNI MENAJERLİK ŞİRKETİNİN OYUNCULARI

Fenerbahçe'nin anlaştığı Max Meyer ve Mergim Berisha'nın ortak özelliği ortaya çıktı.

İki futbolcu da Rogon menajerlik şirketiyle çalışırken, sarı-lacivertlilerin Pelkas, Szalai ve Luiz Gustavo gibi oyuncularının da aynı menajerlik şirketiyle çalışmaları da dikkat çekti.

Mergim Berisha'nın performansı

23 yaşındaki Mergim Berisha, geçen sene Salzburg’ta çok başarılı bir sezon geçirmiş, 22 gol ve 11 asistle oynamıştı. 1 metre 88 santim boyundaki futbolcunun bu sezon 2 karşılaşmada 1 golü bulunuyor.

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