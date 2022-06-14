Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic'ten manidar paylaşım! Veda mı ediyor? Dimitris Itoudis iddiaları...

Haberin Devamı

ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Anadolu Efes'i mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, sarı lacivertli takımdaki geleceğinin soru işareti olduğu gündemde manidar bir paylaşımda bulundu.

İtalya'dan sonra Türkiye'de de şampiyonluk ipiğini göğüsleyerek Avrupa liglerinde son iki yıla damgasını vuran Sırp çalıştırıcı, görevine devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizliğe gönderme yaparak sosyal medyada ses getirdi.

ŞAMPİYONLUK SONRASI MANİDAR PAYLAŞIM

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Aleksandar Djordjevic, "Başarıya giden mutlak bir yol bilmiyorum ancak başarısızlık için bir tane biliyorum. O da herkesi memnun etme isteği. Saygılarımla." ifadelerini kullandı. Söz konusu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko, Aleksandar Djordjevic ile 2021 yılının Temmuz ayında 3 yıllık kontrat imzalamıştı.

“I DON'T KNOW AN INFALLIBLE ROUTE TO SUCCESS, BUT I KNOW ONE FOR SURE FAILURE. WANTING TO PLEASE EVERYONE”

Yours truly ONE🔥🟡🔵 — Aleksandar Djordjevic (@CoachDjordjevic) June 14, 2022

YOLLAR AYRILACAK MI?

THY EuroLeague'de beklentilerin uzağında kalan ve sezon içerisinde inişli çıkışlı bir grafik çizmesine rağmen şampiyon olmayı başaran Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic ile yolların ayrılması gündemde. Sarı lacivertli yönetimin, 54 yaşındaki koç ile yollarını ayırmayı düşündüğü ve yeni başantrenör arayışlarının başladığı kaydediliyor.

ITOUDIS İDDİALARI

Zeljko Obradovic’in gidişi sonrası önce Igor Kokoskov ve son olarak Sasa Djordjevic ile yola devam eden Fenerbahçe Beko'nun gelecek sezon için CSKA Moskova'dan ayrılan koç Dimitris Itoudis ile anlaşmaya vardığı konuşuluyor.

Sarı lacivertli ekibin, geçmişte Panathinaikos’ta tam 13 yıl boyunca Zeljko Obradovic’in asistan koçluğunu yapan başarılı çalıştırıcı ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. 51 yaşındaki çalıştırıcının, ING Basketbol Süper Ligi final serisinin ardından Fenerbahçe Beko ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürülmüştü.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Şampiyon Fenerbahçe Beko! Haberi görüntüle

HEDEF THY EUROLEAGUE

Sport24'ten Yunan gazeteci Spyros Kavalieratos, Fenerbahçe Beko'nun Aleksandar Djordjevic'ten vazgeçerek Dimitris Itoudis'i takımın başına geçirme arzusunun THY EuroLeague'de bu sezon yaşanılan başarısızlıktan kaynaklandığını yazmış ve sarı lacivertli ekibin, önümüzdeki sezon bu organizasyonda daha iddialı bir konumda olmak için bu hamleyi yapmak istediğini yazmıştı.

ZELJKO OBRADOVIC, DIMITRIS ITOUDIS HAKKINDA NE DEDİ?

Neredeyse her gün birbirimizi arıyoruz. Eskiden benim tavsiyelerimi isterdi ancak artık ben onun tavsiyelerini istiyorum. Benden daha genç olması önemli değil. Onun görüşlerine çok değer veriyorum. Birbirimizi her gördüğümüzde basketbol hakkında konuşuyoruz ve bu bizim ilişkimizin doğası. Zeljko Obradovic

9 YILLIK SERİ SONA ERDİ, BİZZAT VEDA ETTİ

Gelecek sezon için adı Fenerbahçe Beko ile anılan tecrübeli çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde, Rus kulübüyle yollarının ayrıldığını açıklamıştı. VTB final serisinde Zenit'e kaybeden Itoudis, maçın ardından bir veda konuşması yapmıştı. Yeni sezonda CSKA Moskova'da görev almayacağını belirten Yunan başantrenör, kulübün bulunduğu durumdan çıkacağını vurgulamıştı.

Haberin Devamı

Panathinaikos'ta 13 yıl Zejlko Obradovic'in yardımcı antrenörlüğünü yapan Itoudis, 2013-2014 sezonunda Banvit'i çalıştırmış ardından CSKA Moskova'ya adım atmıştı. Bu yıl final serisini 3-1 önde götüren CSKA Moskova, Zenit'e 4-3 kaybetti ve 9 yıllık şampiyonluk serisi sona ermişti.

PEKİ SASHA DJORDJEVIC SON İKİ YILA NASIL DAMGA VURDU?

Fenerbahçe Beko, Sasha Djordjevic yönetiminde lig tarihinde 10. kez şampiyon olurken bu aynı zamanda Sırp başantrenörün kariyerinde de ikinci lig şampiyonluğu olarak kayıtlara geçti.

Antrenörlük kariyerine 2007 yılında Olimpia Milano’da başlayan Sasha Djordjevic, 2011-12 yıllarında Benetton Treviso, 2015-16 sezonunda Panathinaikos, 2016-18 sezonlarında Bayern Münih, 2019-21 sezonlarında ise Virtus Bologna’yı çalıştırdı. Tecrübeli çalıştırıcı 2013-19 yılları arasında da Sırbistan Milli Takımı’nda görev almıştı.

Haberin Devamı

Sasha Djordjevic antrenörlük kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu ise geçtiğimiz sezon Virtus Bologna’da elde etti. Sırp başantrenör yönetiminde Virtus Bologna geçen sezon Olimpia Milano karşısında finalde 4-0’la galip ayrıldı ve İtalya Ligi şampiyonluğunu kazandı. Bu aynı zamanda Sasha Djordjevic’in kariyerinin ilk lig şampiyonluğu oldu.

54 yaşındaki Sırp başantrenör Fenerbahçe Beko ile antrenörlük kariyerinin ikinci lig şampiyonluğunu kazandı. Sasha Djordjevic kariyerinde daha önce Panathinaikos ile Yunanistan Kupası, Bayern Münih ile de Almanya Kupası’da şampiyonluk yaşamıştı. Sasha Djordjevic, Virtus Bologna’da da 2019 yılında FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’ni kazanmayı başardı.

Haberin Devamı

Sasha Djordjevic yönetiminde Sırbistan Milli Takımı ise 2014 yılında Dünya Şampiyonası, 2016’da Olimpiyat Oyunları’nda ve 2017 Avrupa Şampiyonası’nda yine gümüş madalya elde etmişti.

DIMITRIS ITOUDIS KİMDİR?

1970 yılında Yunanistan'da dünyaya gelen Dimitris Itoudis, 20 yaşında Zagreb 18 Yaş Altı Takımı ile başladığı koçluk kariyerinde daha sonra sırasıyla; KK Zagreb ve PAOK takımlarında asistan koçluk görevinde bulunmuştur.

1996'da bir dönem PAOK'un baş antrenörü olan Itoudis ardından Panionios'ta yine yardımcı koç olmuştur. Philippos Thessaloniki ile MENT'i çalıştıran Dimitris Itoudis, daha sonra 1999-2012 arası Panathinaikos'ta koç Zeljko Obradovic'in asistanlığı görevini icra etmiştir.

2013-2014 sezonunda temsilcimiz Banvit'e gelen Yunan koç, 2014'ten bugüne Avrupa devi CSKA Moskova'da görev yapmaktadır. Deneyimli koç, CSKA Moskova ile çok sayıda başarıya ve şampiyonluğa imza atmıştır.