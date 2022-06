Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da Aleksandar Djordjevic'ten manidar paylaşım! Veda mı ediyor? Dimitris Itoudis iddiaları...

ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Anadolu Efes'i mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, sarı lacivertli takımdaki geleceğinin soru işareti olduğu gündemde manidar bir paylaşımda bulundu.

İtalya'dan sonra Türkiye'de de şampiyonluk ipiğini göğüsleyerek Avrupa liglerinde son iki yıla damgasını vuran Sırp çalıştırıcı, görevine devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizliğe gönderme yaparak sosyal medyada ses getirdi.

ŞAMPİYONLUK SONRASI MANİDAR PAYLAŞIM

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Aleksandar Djordjevic, "Başarıya giden mutlak bir yol bilmiyorum ancak başarısızlık için bir tane biliyorum. O da herkesi memnun etme isteği. Saygılarımla." ifadelerini kullandı. Söz konusu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.

Fenerbahçe Beko, Aleksandar Djordjevic ile 2021 yılının Temmuz ayında 3 yıllık kontrat imzalamıştı.

“I DON'T KNOW AN INFALLIBLE ROUTE TO SUCCESS, BUT I KNOW ONE FOR SURE FAILURE. WANTING TO PLEASE EVERYONE”

Yours truly ONE🔥🟡🔵