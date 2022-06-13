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Fenerbahçe'den Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a gönderme

#Fenerbahçe#Ergin Ataman#Anadolu Efes
Fenerbahçeden Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Atamana gönderme

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes'i 92-80 yenerek seride durumu 3-1'e getiren ve şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'den karşılaşmanın ardından Ergin Ataman'a gönderme geldi.

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ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes'i 92-80 mağlup eden Fenerbahçe Beko, 10. şampiyonluğuna ulaşırken karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşandı. 

Sinan Erdem'de kupayı havaya kaldıran sarıl lacivertliler, karşılaşmanın ardından Anadolu Efes Başantrönörü Ergin Ataman'ın sözlerine atıfta bulunarak gönderme yaptı.

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"ÜLKER ARENA'YA O KUPAYI KAZANMAYA GİDECEĞİZ"

Serinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu mağlup ederek seride durumu 2-1'e getiren ve karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada kupayı Ataşehir'de kaldıracaklarını belirten Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Şampiyon olacağız. Şimdi onlar düşünsünler. Pazartesi de kazanıp Ülker Arena'ya o kupayı bir kez daha kazanmaya gideceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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Sarı lacivertli ekip mücadelenin ardından Ergin Ataman'ın söylediği sözlere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile göndermede bulundu.

Kupanın kaldırıldığı anın videosunu paylayan Fenerbahçe, "Kupayı Ataşehirlrşdlslkskskks" ifadelerine yer verdi.

ATAMAN: FENERBAHÇE KUPAYI ALMAYI HAK ETTi

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman karşılaşma sonrası, "Fenerbahçe, normal sezonu birinci bitirerek bir avantaj elde etmişti. Final serisinde de bizden daha iyi oynadı. Üçüncü maç dışında çok iyiydiler. Biz sonuna kadar mücadelemizi verdik ama kazanan Fenerbahçe oldu. Kutluyorum, hak ettikleri bir şampiyonluk oldu" diye konuştu.

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#Fenerbahçe#Ergin Ataman#Anadolu Efes

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