Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması: 'Türk hocayla çalışmak istiyoruz'

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda yeni teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un sözleri;

Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik.

CAMİAYI BİLEN TÜRK HOCA OLACAK

Camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Samandıra'ya ruh aşılasın düşüncesi de var. Türkiye'yi bilen yabancı hoca 3'ü geçmiyor. Türkiye'yi bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, bize uyabilecek hoca dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Bir sürü isim atılıyor, siz olumsuz anlamda heyecanlandırılıyorsunuz. Sosyal medyada tepkiler yağıyor. Camiayı bilen, ruhu bilen 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız.

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KENETLENME ÇAĞRISI

Hocamız kim olacaksa olsun 7’den 70’e kenetlenmediğimiz taktirde ağzımızla kuş tutsak kolay kolay başarı gelmeyecektir.

ÖNE ÇIKAN ADAYLAR

Ali Koç'un 'Camiayı bilen Türk hoca' tanımı sonrasında tarife uyan adaylar çok konuşuldu.

Bu açıklamaların ardından sosyal medyada en çok konuşulan isimler Abdullah Avcı, Volkan Demirel, Sergen Yalçın, İsmail Kartal, Emre Belözoğlu ve Aykut Kocaman şeklinde oldu.

AYKUT KOCAMAN VE İSMAİL KARTAL'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Ali Koç'un sözlerinin ardından akıllara gelen isimlerden İsmail Kartal ve Aykut Kocaman, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

KARTAL: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER NE GÖSTERİR, BİLEMİYORUM

İsmail Kartal konuyla ilgili "Eşimle beraber Başkan Ali Koç’un konuşmalarını izledim. Benimle şu ana kadar temasa geçilmedi. Ancak önümüzdeki günler ne gösterir, bilemiyorum" dedi.

KOCAMAN: HABERİM YOK

Aykut Kocaman ise "Gelişmelerden haberim yok." şeklinde konuştu.

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YALÇIN: BİR GÖRÜŞMEMİZ OLMADI

Beyaz TV'ye konuşan Sergen Yalçın ise "Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadım. Kendileriyle bir görüşmemiz olmadı." ifelerini kullandı.

DEMİREL: BİR ŞEY SÖYLEYEMEM

Radyo Gol'ün haberin göre ise Volkan Demirel, konuyla ilgili "Niye aradığınızı biliyorum. Şu anda hiçbir şey söyleyemem" yorumunu yaptı.