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Son dakika: Fenerbahçe Genel Kurul Toplantısı'nda gerginlik! Ali Koç konuşmasını yaparken...

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Fenerbahçe 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 15:23

Fenerbahçe Kulübü'nün 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurulu'nda başkan Ali Koç'un konuşma yaptığı sırada gerginlikler yaşandı. Genel kurula 15 dakika ara verildi.

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Fenerbahçe'nin 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu'nda gerginlik! Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan genel kurulda üyelerin konuşmalarının ardından başkan Ali Koç konuşma yapmak üzere kürsüye geldi.

Koç, kürsüye çıkarken salonda yer alan üyeler, "Söylesene Ali Başkan bu ne biçim Fenerbahçe" şeklinde tezahürat yaparak tepki gösterdi. Salonda yer alan üyelerin tepkileri Başkan Ali Koç’un açıklaması sırasında da devam etti.

Ali Koç, camiaya birlik beraberlik eleştirisi yaparken üyelerden 'Taraftar istifa' şeklinde tezahüratlar yükseldi.

Ardından Koç’un konuşma yaptığı esnada bazı üyeler arasında tartışma ve kavga çıktı. Salondaki gerginlik güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle yatıştırılırken, olaylara sebebiyet veren birkaç üye de salon dışına çıkarıldı. Gerginlik esnasında da, "Fenerbahçe her zaman taraftarındır" şeklinde tezahüratlarda bulunuldu.

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Başkan Ali Koç'un 'Bu şekilde devam edemem' dediği duyuldu. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar da "Buraya provokasyon yapmak için gelenler var" dedikten sonra salondaki sesler yükseldi.

Uğur Dündar üyelere sükunet çağrısında bulunurken, Başkan Ali Koç, açıklamalarına devam etmek için salondaki gerginliğin bitmesini bekledi. Sonrasında ise Uğur Dündar olağan mali genel kurula 15 dakika ara verildiğini açıkladı.

Aranın ardından Ali Koç, konuşmasına devam etti.

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Son dakika: Fenerbahçe Genel Kurul Toplantısında gerginlik Ali Koç konuşmasını yaparken...

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Fenerbahçe 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu

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