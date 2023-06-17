×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan: 5 yıldızlı armamız resmen tescillendi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#5 Yıldız#Burak Kızılhan
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan: 5 yıldızlı armamız resmen tescillendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 13:18

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, armalarını gelecek sezon her alanda 5 yıldızlı olarak kullanacaklarını açıkladı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Kulübü 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda başladı. Mali Genel Kurula başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve üyeler katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, faaliyet raporunu okudu. Sarı-lacivertli kulübün 2022 yılında her branşta kupa ve madalyalar kazandığını ifade ederek şubeler hakkında bilgiler verdi.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin borcu açıklandıFenerbahçe'nin borcu açıklandı!Haberi görüntüle

3 Temmuz Sözde Şike Davası’nda 2022 yılında önemli gelişmeler yaşandığını belirten Burak Kızılhan, İstanbul 13üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararın Yargıtay 5inci Ceza Dairesi tarafından onandığını hatırlattı.

Burak Kızılhan, 5 yıldızlı arma ile ilgili olarak, Kulübümüz 2022-23 sezonu itibarıyla 100 yıllık süreçte kazandığı 28 Türkiye şampiyonluğunun karşılığı olan 5 yıldızlı armayı hayata geçirdi. Armamız resmen tescillendi. Bu konuda tarihi gerçekler ver gerekçelerle TFFye yaptığımız başvuru hala sürerken, kulübümüz beklemeyerek 5 yıldızlı olarak armamızı tescil ettirmiştir dedi.

Göreve başladıkları günden itibaren tüzükle ilgili sıkıntılar olduğunu defalarca dile getirdiklerini kaydeden Kızılhan, Biz tüzük konusunda çalışmalarımıza devam ederken yeni spor yasası yürürlüğe girdi. Çalışmalarımızı, yeni spor yasasına uyum çerçevesinde yeniden şekillendirmek zorunda kaldık. Bu zorunluluk 26 Ekime kadar uzatıldı. Biz de 26 Ekime kadar tüzük değişikliği için genel kurulu toplamak istiyoruz diye konuştu.

Burak Kızılhan, yeni sezonda 25 bin kombine,16 bin 500 bilet satışı yapılacağını belirterek, gelecek sezon devir hakkının 5 maç ile sınırlı olacağını kaydetti. 

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#5 Yıldız#Burak Kızılhan

BAKMADAN GEÇME!

Ayaklanma, katliam, kölelik... Batavia batığıyla ilgili gerçekler 400 yıl aradan sonra gün yüzüne çıktı: İnanılmaz bir vahşet hikâyesi

Ayaklanma, katliam, kölelik... Batavia batığıyla ilgili gerçekler 400 yıl aradan sonra gün yüzüne çıktı: 'İnanılmaz bir vahşet hikâyesi'

#Avustralya
9 günlük bayram tatilinde keşfedilmeyi bekleyen adresler... İster doğa gezileri yapın ister denizin keyfini çıkarın | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

9 günlük bayram tatilinde keşfedilmeyi bekleyen adresler... İster doğa gezileri yapın ister denizin keyfini çıkarın | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil
Emzirmek çocuğun eğitim hayatında başarıyı artırıyor ‘Sadece zekâya değil, ruhsal gelişime dahi katkı sağlıyor’

Emzirmek çocuğun eğitim hayatında başarıyı artırıyor! ‘Sadece zekâya değil, ruhsal gelişime dahi katkı sağlıyor’

#Anne Sütü