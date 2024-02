Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç resmen duyurdu ve o ismi işaret etti: 'Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağan Şubat ayı toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

"HAZİRAN AYINDA YENİ BİR BAŞKANIMIZ OLACAK"

Ali Koç; haziran ayındaki seçimde aday olmayacağını belirtirken, "İnşallah haziran ayında yeni bir başkanımız ve yönetimimiz olacak." dedi.

"TEK ADAY SAADETTİN SARAN"

Şu anda tek adayın Saadettin Saran olduğunu söyleyen Koç, "Saadettin Saran'a haksızlık yapılıyor. Sayın Saran, benim bir dönem daha devam etmem gerektiğini söyledi. Ben de kendisine devam etmeyi düşünmediğimi söyledim. O yüzden aday olarak çıkmasının iyi olacağını söyledim. Kendisi her görüşmemizde aday olmam halinde çekileceğini söylüyor. Bu son derece mert ve şeffaf yaklaşımdır. Biz "İmzayı topla ve seninle bilgileri paylaşım" dedik. Başkan adayı olmak isteyenler imza toplamalı ve harekete geçmeli. Verebileceğimiz hukuki olarak her türlü bilgiyi vereceğiz. Tek adayımız şu an Saadettin Saran." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ'UN DİĞER AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Mücadele ettiğimiz her kulvarda, kuvvetli bir takım ruhu ile yolumuzda ilerliyoruz. İki tane istatistik vereceğim; 23. hafta itibarıyla 60 puanla kulüp tarihimizin en yüksek puanını yaşıyoruz. 23-24 sezonunda Avrupa’nın 5 büyük ligi olmak üzere 100 gole ulaşan ilk takım olmuşuz. Bunun gibi pek çok istatistik var. Hocamız İsmail kartal başta olmak üzere, teknik heyet ve futbolcularımıza sizler adına teşekkür ediyorum. İsmail hocamız 3. sezonunda, bu dönemde tam 103 maça çıkmış yakaladığı puan ortalaması 2.27. Bu işleri takip edenlerin, bu işleri takip edenlerin bu ortalamanın ne kadar yüksek olduğunu bilirler. Bu sezon özelinde ise puan ortalaması 2.33. Bu başarısı için de bu müthiş istatistiği için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bir beraberlikte bir mağlubiyette, ya da sıkışmış bir maçta camianın kırılganlığının hepimizi derinden etkiliyor; özellikle de futbolcularımızı. Tarihimizin en büyük puanını aldığımız sezonda böyle bir konuya değiniyorsam, böyle bir konuda dikkatinizi çekmek istiyorsam bu 10 yılın gerginliği, baskısı ve kırılganlığın sonucu. Tüm camiamıza seslenmek istiyorum; şampiyonluklar zorlu ve uzun yollardır. Özellikle de söz konusu Fenerbahçe ise bu yollarda her şeyi yaşayacağız, üzüleceğiz, kırılacağız, yorulacağız, yıpranacağız, kızacağız, yeri geldiği zaman kaygılanacağız. Ancak ne olursa olsun, sezon sonuna kadar inanmaktan vazgeçmemeliyiz. Son dönemlerde Fenerbahçe’nin en büyük rakibi Fenerbahçe olmuştur. Özellikle maçlarımızın sıkıştığı zamanlarda takımımızın sizlere ihtiyacı var. Takımımız biraz düştüğü zaman ayağa kalkması için sizlere ihtiyacı var. Takımımıza güveniyoruz, inşallah yolun sonu şampiyonluk ve aydınlık olur. Bu akşam zorlu bir maça çıkıyoruz, burada da inşallah şans yanımızda olur, oyun gücümüzle bu maçtan da 3 puanla döneriz.

"ÇAĞLAR BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI"

Gerek yaz döneminde, gerekse ara dönemde hızlı davrandık. Geçmişe nazaran ihtiyaçlarımızı hızlı karşıladık, daha iyi bir kadro mühendisliği yaptık. Devre arasında 1. ve 2. gününde Bonucci ve Krunic transferlerini gerçekleştirdik. Krunic, yaz döneminden beri özellikle İsmail hocamızın istediği bir oyuncuydu. Sade ama sağlam futbolu, güven veren bir duruşu ile ihtiyacımız olan bir noktayı doldurduğunu İsmail hocamız bizlere ifade etti. Yazın çok daha pahalıya gelebilirdi ama devre arasında 3 milyon Euro’nun altında gelen bir transfer oldu. Bonucci, hem liderlik karakteri hem de son sezonunda şampiyonluğa oynama ihtiyacından dolayı getirdik. Her türlü sakatlık sıkıntısını giderebilecek stoper kurgusu yaptığımızı düşünüyorum. Çağlar Söyüncü ile görüştüğümüzde aramızda kapatılması neredeyse imkansız bir finansal fark vardı. Hatta öyle bir noktaya geldik ki masadan çekildik, sonrasında bir olayla karşılaştık. Çağlar sadece 4 ay Fenerbahçe’de oynayabilmek için Atletico Madrid ile yaptığı anlaşma çerçevesinde alacağı olan imza parasından fedakarlık etti. Milyon seviyesinde bir bedelle vazgeçti ve bu şekilde bu transfer gerçekleşti. Kendisine teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bu transfer Çağlar Söyüncü’nün kariyerine ve Fenerbahçe’ye hayırlı olur.

"HER BRANŞTA ZİRVEDEYİZ"

Fenerbahçe Spor Kulübü, geçmişten bugüne üstlendiği sorumluluktan taviz vermemiştir. Ülkesi ve yeni nesil için kimliğinden geri adım atmamıştır. Fenerbahçe her zaman tüm branşlarda yarışmacı ve lider bir duruş sergilemiştir, altyapıda birçok gence spor sevgisini aşılamıştır. Başkanımız Aziz Yıldırım’ın başlattığı dünyanın en büyük spor kulübü misyonunu bizler de sürdürmeye devam ettik. İnşallah ilelebet de bu şekilde devam eder. Şimdiye kadar kota alan sporcunun sayısı 6 olduğu söylendi, aslında 4 oyuncumuz da voleybol milli takımına gideceğinden 10 kotamız var. Fenerbahçe sadece futbolda değil, yarıştığı her branşta daima zirveyi zorluyor, zirvede yer alıyor. Herkes şahit oluyor ki, dünyanın en büyük spor kulübü mottomuz sadece slogandan ibaret değil, bir hakikattir. Rakiplerimiz arasında futbol dışındaki branşlarda yarışmacı ve her alanda zirveye hedefleyen başka kulüp yoktur. Hem yönetim kurulu üyelerimi hem teknik kadroları ve sporculara teşekkür etmek istiyorum.