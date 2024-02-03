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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Melissa Vargas transferini resmen açıkladı!

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#Melissa Vargas#FENERBAHÇE#Ali Koç
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Melissa Vargas transferini resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2024 14:33

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Sarı - lacivertli kulübün başkanı, milli voleybolcu Melissa Vargas'ın transferini resmen duyurdu. İşte detaylar...

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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. Sarı - lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, kürsüde söz aldı.

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Ali Koç, milli voleybolcu Melissa Vargas'ın Fenerbahçe'ye transferini resmen duyurdu.

İşte Ali Koç'un sözleri;

"Melissa Vargas'ın transferi... 31 Ocak'ta Türkiye'de transfer bitiyor. Biliyorsunuz Çin'de oynuyor ve sonra bize geliyor. Melisa'nın ülkemize gelebilmesi için takımın final serisini 3-0'da bitirip, 30 Ocak'ta lig bitimiyle gelmesini istiyorduk. Melissa Vargas'ın takımı 55 maçtır yenilmedi, neredeyse set bile vermedi. Ancak 55 maç sonra takımı ilk yenilgisini aldı. Final serisi uzadı ve bu şekilde lisans işlemlerini yetiştireme şansımız imkansız hale geldi. Voleybol Federasyonu ve yöneticilerimizin çalışmaları, Vargas'ın menajerlik şirketinin biraz itmesiyle birlikte Melisa Vargas'ın takıma döneceğini açıklıyorum. Lisans işlemleri tamamlandı. Kendisi hala sakat, yeni yeni oynamaya başladı. İnşallah Mart ve Nisan aylarında bize katkı sağlayacak. Bu transferin maliyeti oldu. Bize destek veren sponsorlarımıza teşekkür ediyorum."

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Melissa Vargas transferini resmen açıkladı

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#Melissa Vargas#FENERBAHÇE#Ali Koç

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