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Son dakika: Fenerbahçe, ayrılığı resmen duyurdu! Miguel Crespo'nun yeni takımı açıklandı...

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#FENERBAHÇE#Miguel Crespo#TRANSFER
Son dakika: Fenerbahçe, ayrılığı resmen duyurdu Miguel Cresponun yeni takımı açıklandı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 13:05

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonuyla birlikte Rayo Vallecano'ya kiralandığını duyurdu.

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Ara transfer döneminin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan sarı - lacivertlilerde Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz, kiralık olarak takımdan ayrılmıştı.

Fenerbahçe'de orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile de yollar ayrıldı. Sarı - lacivertlilerden yapılan açıklamada Portekizli futbolcunun La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya kiralandığı duyuruldu.

Son dakika: Fenerbahçe, ayrılığı resmen duyurdu Miguel Cresponun yeni takımı açıklandı...

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncumuz Miguel Crespo satın alma opsiyonu ile birlikte İspanya’nın Rayo Vallecano takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Futbolcumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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SATIN ALMA OPSİYONU

Öte yandan İspanyol basınının haberine göre Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonunun ise 4 milyon euro olarak belirlendiği aktarıldı.

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Fenerbahçe'ye 6 Eylül 2021 tarihinde Estoril takımından 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 27 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 6 milyon euro.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 resmi maça çıkan Crespo, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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#FENERBAHÇE#Miguel Crespo#TRANSFER

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