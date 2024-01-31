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Fatih Terim'den Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu ve Vincenzo Montella'ya övgüler: 'Serie A'nın en iyisi o!' | 'Kenan Yıldız, Del Piero gibi'

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#Fatih Terim#Kenan Yıldız#Hakan Çalhanoğlu
Fatih Terimden Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu ve Vincenzo Montellaya övgüler: Serie Anın en iyisi o | Kenan Yıldız, Del Piero gibi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 13:00

Yunanistan Süper Lig devi Panathinaikos'ta teknik direktörlük yapan Fatih Terim, İtalyan basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız ve Inter'de top koşturan Hakan Çalhanoğlu için övgü dolu sözler sarf eden Terim, A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella için önemli ifadeler kullandı. İşte detaylar...

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Yunanistan Süper Lig ekibi Panathinaikos'a imza atarak sürpriz bir hamle yapan teknik direktör Fatih Terim, takımıyla şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Tecrübeli çalıştırıcı; takımıyla çalışmalarına devam ederken, İtalyan basınına yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

La Gazzetta dello Sport'a özel bir röportaj veren Terim; Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız ve Inter'de oynayan Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella için konuştu.

İşte Fatih Terim'in sözleri;

"KENAN YILDIZ'DA DEL PIERO'DAN ÖZELLİKLER VAR AMA GREALISH..."

"Kenan Yıldız'ın yeni Del Piero olmasını umuyoruz. Alessandro'ya her zaman saygı duymuşumdur. Kenan'da da idolü olan Del Piero'dan bir şeyler var ama özellikle soldan yaptığı driplinglerden sonra orta yaptığında bana biraz Manchester City forması giyen Grealish'i de hatırlatıyor."

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Fatih Terimden Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu ve Vincenzo Montellaya övgüler: Serie Anın en iyisi o | Kenan Yıldız, Del Piero gibi

"JUVENTUS'TA OLMASI AVANTAJ"

"Mükemmel bir tekniği var. Topu çok iyi kullanıyor ve rakiplerine doğru dribbling yaparken her zaman tehlikeli oluyor. Kenan'ın fiziği oldukça iyi, hızlı. Pek de çocuk gibi görünmüyor. Ancak henüz 18 yaşında, her anlamda kendini geliştirmek durumunda. Juventus'ta olmak büyük bir avantaj. Juventus sadece bir takım değil, ayrıca bir okul. Massimiliano Allegri de dünya standartlarında bir teknik adam."

"ÇALHANOĞLU, SERIE A'NIN EN İYİSİ"

Soru: "Hakan Çalhanoğlu Serie A'daki en iyi orta saha oyuncusu mu?"

Fatih Terim: "Öyle diyebilirim. Zeki bir oyuncu. Takımı yönlendiriyor ve skor yapıyor. Hakan, Avrupa'daki en iyi oyun kuruculardan biri. Hakan Çalhanoglu, teknik direktörlük kariyerimdeki evlatlarımdan biridir."

Fatih Terimden Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu ve Vincenzo Montellaya övgüler: Serie Anın en iyisi o | Kenan Yıldız, Del Piero gibi

"MONTELLA'NIN MİLLİ TAKIMDA OLMASI HARİKA"

"Değerli arkadaşım Montella'nın A Milli Takım'da teknik direktörlük yapması harika. Almanya'daki Avrupa Şampiyonası için ona en iyi dileklerimi gönderiyorum." açıklamasını yaptı.

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#Fatih Terim#Kenan Yıldız#Hakan Çalhanoğlu

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