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Son dakika: Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar ve Salih Uçan açıklaması! Yeni kriz: 'Sakat sakat oynadı, bize söylenenden daha ciddi!'

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#Beşiktaş#Vincent Aboubakar#Salih Uçan
Son dakika: Beşiktaştan Vincent Aboubakar ve Salih Uçan açıklaması Yeni kriz: Sakat sakat oynadı, bize söylenenden daha ciddi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 11:51

Beşiktaş, Salih Uçan ve Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun Milli Takımı'nın formasını terleten yıldız futbolcu Vincent Aboubakar'ın sakatlıklarıyla ilgili son duruma dair açıklama yayımladı. Siyah - beyazlılar, Aboubakar'ın sakatlığının bilinenden çok daha ciddi olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar ve Salih Uçan'ın son durumu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada Uçan'ın uyluk üst iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtilirken, Vincent Aboubakar'ın sakatlığının Kamerun Milli Takımı'nın verdiği bilgilerden daha ciddi olduğu ifade edildi.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

VINCENT ABOUBAKAR

Kamerun Milli Takımı'nın Afrika Kupası hazırlık süreci kapsamında 12 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda uyluk arka adalesinden (biseps femoris) geçirdiği yaralanma sonrası milli takım sağlık ekibince tedavisine başlandığı tarafımıza bildirilen futbolcumuz Vincent Aboubakar, sürecin devamında takımının 27.01.2024 tarihindeki müsabakasında sonradan oyuna girerek yaklaşık 13 dakika süre almıştır.

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Son dakika: Beşiktaştan Vincent Aboubakar ve Salih Uçan açıklaması Yeni kriz: Sakat sakat oynadı, bize söylenenden daha ciddi

Ancak oyuncumuzun ülkemize dönmesinin ardından sağlık ekibimizce gerçekleştirilen kontrollerde yaralanmasının Kamerun milli takımınca bildirilen seviyenin üzerinde olduğu (Biseps femoris evre 2 B strain) değerlendirilmiş ve oyuncumuzun tedavi sürecinin sağlık ekibimizce devamına karar verilmiştir.

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SALİH UÇAN

Futbol A Takımımızın EMS Yapı Sivasspor‘la oynadığı müsabaka sonrası sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Salih Uçan‘ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

Son dakika: Beşiktaştan Vincent Aboubakar ve Salih Uçan açıklaması Yeni kriz: Sakat sakat oynadı, bize söylenenden daha ciddi

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#Beşiktaş#Vincent Aboubakar#Salih Uçan

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