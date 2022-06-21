Son Dakika: Fenerbahçe Artem Dzyuba ile anlaştı iddiası! Yıllık ücret ve bonuslar... | Transfer Haberleri

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Fenerbahçe'de Jorge Jesus döneminin başlamasıyla birlikte transferde gaza basılırken imzalar arka arkaya resmen açıklandı.

LINCOLN HENRIQUE VE BRUMA TAKVİYELERİ

Diego Rossi'nin bonservisini alarak transfer sezonunu açan Fenerbahçe, Santa Clara'dan Lincoln'ü kadrosuna katmıştı.

Bir sonraki hamle ise geçmişte de Süper Lig'de forma giyen Bruma olmuştu.

YENİ HEDEF SANTRFOR

Gözünü son olarak santrfor takviyesine çeviren Fenerbahçe, marka bir golcü transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe’nin forvet listesinde Andrea Belotti, Gabigol, Erison gibi isimlerin yer aldığı belirtilmişti.

Rusya Ligi ekiplerinden Zenit forması giyen ve sezonun sona ermesiyle birlikte kulübünden ayrılan Artem Dzyuba'nın Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.



Asist Analiz'de yer alan haberde; Fenerbahçe'nin Rus golcüyle prensip anlaşmasına vardığı bilgisi verildi. Rus basınına yansıyan haberlerde de 33 yaşındaki golcü oyuncunun Fenerbahçe'den bonuslar dahil yıllık 2.5 milyon Euro alacağı belirtildi.

İMZAYA KALDI

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Haberde, tarafların sözleşmenin son halini tartışığı ve imzanın kısa bir süre içerisinde atılacağı ifade edildi.

Öte yandan, Rus ekibinde 4.5 sezon forma giyen 33 yaşındaki santrfor 9 kupa kazandı. Dzyuba ayrıca 2019-20 ve 2020-21 sezonunda Rusya Ligi'ni gol kralı olarak tamamladı.

RUSYA LİGİ'NDE BAŞARAN TEK İSİM

Rusya Ligi'nde son üç sezonda da çift haneli gol sayısına ulaşan tek oyuncu Artem Dzyuba oldu. 2019-2020 sezonunda 17, 2020-2021'de 20, geçtiğimiz sezon ise 11 gole imza attı.

ARTEM DYZUBA'NIN 2021-22 SEZONU PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla tüm turnuvalarda 39 maça çıkan tecrübeli santrfor, 13 gol atıp 10 asist yaptı.

13 golün 11'ini Rusya Premier Lig'de kaydeden Dzyuba, UEFA Avrupa Ligi ve Rusya Kupası'nda da birer gol attı.

Kariyeri boyunca Rusya Millî Takımı forması ile 55 maça çıkan Zenit'in eski forveti, bu formayla ise 30 gol kaydetti.