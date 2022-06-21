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Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ali Koç oldu! Toplantı sonrası açıklamalar...

#Kulüpler Birliği#Ali Koç#Fenerbahçe
Kulüpler Birliğinin yeni başkanı Ali Koç oldu Toplantı sonrası açıklamalar...

Eski başkan Ahmet Ağaoğlu, koltuğu Ali Koç'a devretti. Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ali Koç oldu

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Kulüpler Birliği'nde seçim günü sona erdi. Tek aday olarak seçime giren Ali Koç, yeni başkan oldu.

Maslak’taki ofisinde toplanan Kulüpler Birliği Vakfı'nda Ali Koç bugünden itibaren vakfın başkanlığını yapacak.

Vakfın öncek, başkanı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, daha önce yaptığı açıklamada görevini bırakacağını ifade etmişti.

İLK AÇIKLAMA AĞAOĞLU'NDAN

Ahmet Ağaoğlu, toplantı sonrası görevi "Kulüpler Birliği'nin olağan genel kurulu gerçekleşti. Başkanlık sürecimi tamamladım. Sayın Ali Koç görevi devraldı. Kendisine ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum." sözleriyle Ali Koç'a bıraktı.

ALİ KOÇ: AĞAOĞLU ÇITAYI YÜKSELTTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise, "Ahmet Ağaoğlu hiçbir zaman sadece kendi kulübünü değil hepimizin sorunları için uğraştı. Çıtayı bizim için yükseltti. Kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah bu çıtayı yeni federasyonumuzda daha da yükseğe çıkarırız." ifadelerini kullandı.

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Koç, yayın ihalesiyle ilgili soruya da, "Hak edilen rakamın çok gerisindeyiz. Yeni spor yasası geliyor. Bir sonraki ihalenin hazırlıklarını şimdiden yapmalıyız. Bu rakamlarla Avrupa ile rekabetçi olabilmemiz pek mümkün gözükmüyor. Yeni TFF'de kulüplerin ihtiyaçlarını dinleyecek gibi bir durum var. şu 2-3 günde alınan mesafe bile çok değerli." cevabını verdi.

Önceki başkanlar:

İlhan Cavcav
Cemal Aydın
Özhan Canaydın
Aziz Yıldırım
Yıldırım Demirören
Halil Ünal
Göksel Gümüşdağ
Dursun Özbek
Fikret Orman
Mehmet Sepil
Ahmet Nur Çebi
Ahmet Ağaoğlu

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#Kulüpler Birliği#Ali Koç#Fenerbahçe

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