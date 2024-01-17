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Son dakika: Fatih Terim, Samet Akaydin sonrası Türkiye'den ikinci transferini de tamamladı! Yıldız isim, Galatasaray maçının ardından imzayı atacak...

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#TRANSFER#Panathinaikos#Fatih Terim
Son dakika: Fatih Terim, Samet Akaydin sonrası Türkiyeden ikinci transferini de tamamladı Yıldız isim, Galatasaray maçının ardından imzayı atacak...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2024 11:42

Son dakika haberleri: Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Panathinaikos'un başına geçen ve aldığı sonuçlarla zirve takibini sürdüren teknik direktör Fatih Terim, Türkiye'den transfer hamlelerine devam ediyor. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'in kiralanmasının ardından bu kez de Trabzonspor'un yıldızını kadroya katmak üzere...

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Yunanistan Süper Lig takımlarından Panathinaikos'un teknik direktörü Fatih Terim, yeni takımına takviyeler yapmaya devam ediyor. Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i kiralayarak dikkat çeken Panathinaikos, Türkiye'den bir transfer daha yapıyor.

Son dakika: Fatih Terim, Samet Akaydin sonrası Türkiyeden ikinci transferini de tamamladı Yıldız isim, Galatasaray maçının ardından imzayı atacak...

Yunan basınından Gazzetta'nın haberine göre Panathinaikos, Trabzonspor'dan ayrılması beklenen Anastasios Bakasetas ile prensip anlaşmasına vardı.

SALI GECESİ ANLAŞMA TAMAMLANDI

Kulüp yetkililerinin salı gecesi Atina'dan Trabzon'a özel uçakla gittiği ve Bakasetas ile el sıkıştığı kaydedildi.

Son dakika: Fatih Terim, Samet Akaydin sonrası Türkiyeden ikinci transferini de tamamladı Yıldız isim, Galatasaray maçının ardından imzayı atacak...

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ÖN SÖZLEŞME HAZIRLANDI

Haberin devamında tarafların bir süredir görüşme halinde olduğu ve ön sözleşmenin dün gece hazırlandığı aktarıldı.

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GALATASARAY MAÇININ ARDINAN GİDİYOR

Bir aksilik yaşanmaması halinde 30 yaşındaki futbolcunun, Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından Yunanistan'a giderek 'yeşil - beyazlı' formayı giyeceği ifade edildi.

Son dakika: Fatih Terim, Samet Akaydin sonrası Türkiyeden ikinci transferini de tamamladı Yıldız isim, Galatasaray maçının ardından imzayı atacak...

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 18 resmi maça çıkan Bakasetas, 5 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi. Yıldız futbolcu, bordo - mavililer ile 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

PiYASA DEĞERi 9 MiLYON EURO

Trabzonspor, on numara ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayan Anastasios Bakasetas’ı, Ocak 2021’de 3 milyon Euro’ya Alanyaspor’dan satın aldı. Geldiği günden itibaren takımın vazgeçilmez oyuncuları arasına giren 30 yaşındaki futbolcu, bordo mavili formayla çıktığı 121 resmi karşılaşmada 57 gole katkı yaparken (33 gol, 24 asist), 1’er kez Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Transfermarkt’a göre piyasa değeri 9 milyon Euro olan Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı’nın da asları arasında yer alıyor.

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#TRANSFER#Panathinaikos#Fatih Terim

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