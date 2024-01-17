Galatasaray, dünya deviyle Abdülkerim Bardakcı için masaya oturuyor! Milli futbolcu ile yıldız golcünün takası gündemde...

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etmiş ve puanını 51'e yükselterek zirve takibini sürdürmüştü. Transfer çalışmalarına da tam gaz devam eden sarı - kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşanmıştı.

Gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen ve dikkatleri üzerine çeken Abdülkerim Bardakcı için İtalya Ligi Serie A devi Milan harekete geçmişti.

20 MİLYON EURO

İtalyan basınının haberinde sarı - kırmızılıların Bardakcı için Milan'a kapıyı 20 milyon eurodan açacağı ve Serie A ekibinin bu miktarı aşağı çekmek isteyebileceği kaydedilmişti.

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GALATASARAY'IN TALEBİ: JOVIC!

Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı'yı bırakmak istemediği ancak Milan'ın golcüsü Luka Jovic'i kadrosuna katmayı talep edebileceği öne sürüldü.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLDİ

İtalyan medyası, Galatasaray'ın Milan'dan ayrılmak isteyen 26 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçtiği ve dev kulübün de bu anlaşmaya sıcak baktığı aktarıldı. Teknik direktör Stefano Pioli'nin de ayrılık için onayının alındığı belirtildi.

Abdülkerim Bardakcı'nın 20 milyon euro civarı bir bedelle Milan'a gitmesi durumunda Luka Jovic'in de Galatasaray'a imzası gerçekleşirse tarihi bir takas yaşanabilir.

MARCAO'YU UNUTTURDU

Marcao'nun Sevilla'ya transferi sonrası Galatasaray'ın Konyaspor'dan 2.8 milyon Euro'ya transfer ettiği Abdülkerim, adeta Brezilyalı stoperi unutturdu. Sarı Kırmızılı formayı giydiği ilk günden bu yana istikrarlı görüntüsünü bozmayan ve A Milli Takım'a kadar yükselen 29 yaşındaki oyuncu, Marcao'yu da aratmadı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 30 resmi maça çıkan Bardakcı, 2547 dakika süre aldı ve 4 gol kaydetti.

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Milan formasıyla 16 resmi maçta forma giyen Luka Jovic ise 5 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi ve 666 dakika süre aldı.