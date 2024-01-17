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Göksel Gümüşdağ: Galatasaray'ın talebi yok; biz Leo Dubois’dan, o da bizden memnun

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#Transfer#Başakşehir#Galatasaray
Göksel Gümüşdağ: Galatasarayın talebi yok; biz Leo Dubois’dan, o da bizden memnun
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2024 07:00

Leo Dubois’ya ihtiyaçları olduğunu belirten Göksel Gümüşdağ ayrıca en az 2 transfer daha yapacaklarını söyledi.

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Başakşehir Başkanı Gök- Bizim doğrularımız bellidir sel Gümüşdağ, Galatasaray’ın kiralık gönderdiği Leo Dubois’yı geri istediği iddialarına açıklık getirdi. Todini İnşaat ile yaptıkları göğüs sponsorluğu imza töreninin ardından soruları yanıtlayan Gümüşdağ şunları söyledi:

EDEN KARZEV ÖZÜR DiLEDi

“Dubois bizim takımımıza çok iyi adapte olmuş bir oyuncu, şu an bizim oyuncumuz. Sezon sonuna kadar bizde kiralaması var. Biz oyuncudan memnunuz, oyuncu da buradan memnun. Eğer bir gelişme olursa değerlendiririz ama şu an için böyle bir gelişme yok. Kendisinden çok memnunuz ve ihtiyacımız olduğunu da söylemiş olayım.” Başakşehir Başkanı ayrıca hakkında soruşturma başlattıkları İsrailli futbolcu Eden Karzev’in özür dilediğini belirtirken en az 2 transfer daha yapacaklarını da sözlerine ekledi.

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#Transfer#Başakşehir#Galatasaray

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