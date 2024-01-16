Dursun Özbek'ten Galatasaray - Kayserispor maçı sonrası sert çıkış: 'Ben diğer başkanlar gibi değilim!' | 'Şampiyonluk, emeklilik ikramiyesi değildir'

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya gelmişti. Rams Park'ta oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Galatasaray, bu skorla puanını 51'e yükseltmiş ve 2. sırada yer alarak zirve takibini sürdürmüştü.

Sarı - kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında, Kayserispor ile oynanan mücadele için konuştu.

Özbek; karşılaşmadaki hakem kararlarını eleştirirken, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Dursun Özbek'in sözleri;

"NE YAPMAYA ÇALIŞTIKLARINI GÖRÜYORUZ"

"Dün akşam oynadığımız maçı kazandık, yolumuza devam ediyoruz. Maçtaki hakem kararlarını izlediniz. Ligin ilk gününden beri devam eden bir standartsızlık söz konusu. Ne yapmaya çalıştıklarını görüyoruz, bu böyle devam edemez."

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"ORGANİZE BİR KÖTÜLÜK VAR"

"Galatasaray, organize bir kötülükle karşı karşıyadır. Bunların tek amacı Galatasaray'ın zafer yürüyüşüne engel olmaktır. Bizi durdurmak için her türlü hareketi yaptıklarını görüyoruz ve hiçbirine şaşırmıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece bunlar beyhude çabalardır. Ben, Galatasaray Başkanı olarak bazı başkanların yaptığı gibi rüzgara göre yelken açmam. Doğru yönden şaşmam. Bizim kıblemiz bellidir. Gerektiğinde herkese anladığı dilden konuşmasını bilirim. Bunlar son çırpınışlar. Haksızlığı hak kabul edenler, yıllardır devam eden başarısızlıklarının sonuna geldiler."

"MHK VE TFF'Yİ UYARIYORUM"

"Ben buradan MHK ve TFF'ye sesleniyorum, uyarıyorum. Şampiyonluk bir emeklilik ikramiyesi değildir. Türk futbolundan emekli olmayı planlayanlar size sempatik gelebilir. Bırakın, sene sonunda sessiz sedasız çekilsinler. Sahada adalet arayışımıza kimsenin gölge düşürmesine izin vermeyin. Haftalardır süregelen gelişmeler sponsorluk anlaşmasında bunları söylememe mecbur etmiştir."

"BU SORUYU ALİ KOÇ CEVAPLAMALI"

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Soru: Fenerbahçe, Süper Kupa'dan önce Galatasaray'dan biriyle asla masaya oturmayacağını belirtmişti. Ancak sizin açıklamalarınızdan sonra sizi televizyon programına davet etti. Fikir değişikliğinin nedeni nedir?

Dursun Özbek: "Biz, günlük gelişmeler bağlı olarak yelken açmayız. Bizim doğrularımız belli. Haktan, adaletten yana her zaman duruşumuzu aynı şekilde ifade ediyoruz. Bu sorunun muhatabı, Fenerbahçe'nin başkanı. Bir gün 'Ben masaya oturmam' diyorsun, sonraki gün 'Gel konuşalım.' Bu soruyu sayın başkan cevaplamalı."

"ZAFER YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ ENGELLEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORLAR"

"Ligin başladığı ilk günden itibaren sadece Galatasaray için değil, genelde standart dışı uygulamalar görüyoruz. Galatasaray'a yapılan uygulamalar herhangi bir standart içinde değil. Dün akşam, golümüzün iptal edilmesiyle bu zirveye çıktı. Galatasaray'ın kenetlenmesi halinde bütün bu kirli oyunlar sonuçsuz kalacak. Tek yumruk olarak bunu geçen sene ispatladık. Aynıları geçen sene de devredeydi. 13'üncülükten şampiyonluğa giden yolda başarılı olduk. Bu sene biraz daha tedbirli davranıyorlar. Galatasaray'ın zafer yürüyüşünü durdurmak için ellerinden geleni yapıyorlar."

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"ALGI YARATMAK İSTİYORLAR"

Galatasaray'ı yıpratmak için, zafer yürüyüşünden alıkoymak için algı yaratmanın peşindeler. Süper Lig'de finansal yapısıyla ilgilenen tek kulüp Galatasaray. Algı yaratmadan başka bir şey değil bu. Biz, geçtiğimiz yıldan itibaren Galatasaray olarak finansal açıdan herhangi bir sorun yaşamadık. Ödenmesi gereken maaşlar ve primler konusunda hiçbir sorun yaşamadık. İsteyen TFF'den, isteyen kulüpten bilgi alabilir. Neden böyle bir şeye tenezzül ediyorlar? Bu manada konuşan tek kulüp Galatasaray. 20 tane kulüp var ligde. Bunların hiçbirine pabuç bırakmayız. Bir gün bile ödemelerimizin gecikmesine fırsat vermeyiz.

"DUBOIS, BERKAY ÖZCAN VE BAKASETAS?"

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Soru: Transferler ne zaman gelecek? Dubois ile bir görüşmeniz oldu mu? Berkay Özcan ve Bakasetas isimleri çıktı. Kaç transfer yapacak Galatasaray?

Dursun Özbek: Takımdaki eksikliklerimizi biliyoruz. Bu eksikleri tamamlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İsimler üzerinde konuşursak Galatasaray'ın faydasına olmaz. Biraz sabrederseniz kısa süre içinde sizleri de bilgilendireceğiz.