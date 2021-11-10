Son dakika: Fatih Terim ile Emre Belözoğlu transfer savaşında! Galatasaray ve Başakşehir...

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UEFA Avrupa Ligi grubunda liderliğini sürdüren ancak Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde 4. sırada yer alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, her seferinde Ocak ayı transfer dönemini işaret ediyor.

AYRILIKLAR DA OLACAK, YENİ GELENLER DE

Fatih Terim, devre arasını işaret ettiği transfer planlarından bahsederken transfer yapacaklarını söylerken takımdan ayrılacak isimlerin de olacağını ifade ediyor.

GEDSON FERNANDES BENFICA'DA B TAKIMA GÖNDERİLDİ

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde son ana kadar transferi için uğraştığı Portekizli futbolcu Gedson Fernandes için devre arasında Benfica'nın kapısını bir kez daha çalması bekleniyor.

Benfica, sezon planlarında olduğu için Galatasaray'a göndermediği Gedson Fernandes'e 3 lig maçında toplam 47 dakika süre verdi. 22 yaşındaki oyuncunun son olarak Benfica B takımı ile antrenmana çıkacağı açıklandı.

BERTOLACCI İDDİASI GİDEREK GÜÇLENİYOR

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Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın Fatih Karagümrük forması giyen İtalyan futbolcu Andrea Bertolacci ile ilgilendiği iddia edilmişti. Bu iddia giderek güçleniyor.

GALATASARAY'A GOL ATTI

Geçen hafta çıkan Galatasaray transfer haberlerinin ardından hafta sonu oynanan Fatih Karagümrük - Galatasaray maçına yedek başlayan Bertolacci, maçın 68. dakikasında oyuna girip 1 dakika sonra ceza alanı dışından iyi bir şutla takımını öne geçirmişti.

FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Sabah'ın haberine göre VavaCars Fatih Karagümrük ile sözleşmesi sezon sonu bitecvek olan 30 yaşındaki Bertolacci, takımının sözleşme uzatma teklifini reddetti.

BAŞAKŞEHİR DE İSTİYOR

Galatasaray'ın ilgilendiği Bertolacci ile Başakşehir'in de ilgilendiği belirtildi. Emre Belözoğlu'nu takımın başına geçiren ve 4 maçta 4 galibiyet alan Başakşehir'de eknik direktör Emre Belözoğlu'nun, 30 yaşındaki orta sahayı istediği ve yönetime transfer için bir rapor sunduğu ifade edildi.

BERTOLACCI GALATASARAY'I İSTİYOR, FATİH KARAGÜMRÜK DEVRE ARASINDA SATABİLİR

Bertolacci'nin sözleşme uzatma teklifinin ardından Fatih Karagümrük, oyuncusunu sezon sonu bedelsiz göndermek yerine devre arasında bir miktar bonservisle göndermeyi tercih edecek. Başakşehir ve Galatasaray'ın ilgilendiği Bertolacci'nin tercihinin ise Galatasaray olduğu belirtildi.